Rufus Dalton

Rufus Dalton

,

Alan Fillip

Альбом  ·  2018

Simple & Useful, Vol. 2

#Минимал-хаус
Rufus Dalton

Артист

Rufus Dalton

Релиз Simple & Useful, Vol. 2

#

Название

Альбом

1

Трек Maze of Frequencies

Maze of Frequencies

Rufus Dalton

Simple & Useful, Vol. 2

1:25

2

Трек Critical Turbulence

Critical Turbulence

Rufus Dalton

Simple & Useful, Vol. 2

1:25

3

Трек Nano Design

Nano Design

Rufus Dalton

Simple & Useful, Vol. 2

1:28

4

Трек Technobits

Technobits

Rufus Dalton

Simple & Useful, Vol. 2

1:14

5

Трек Perpetual Minimalist

Perpetual Minimalist

Alan Fillip

Simple & Useful, Vol. 2

3:13

6

Трек Time Slices

Time Slices

Rufus Dalton

Simple & Useful, Vol. 2

1:07

7

Трек Second Trial

Second Trial

Rufus Dalton

Simple & Useful, Vol. 2

1:30

8

Трек Nano Kids

Nano Kids

Rufus Dalton

Simple & Useful, Vol. 2

1:48

9

Трек Calming

Calming

Alan Fillip

Simple & Useful, Vol. 2

2:07

10

Трек Trance Signals

Trance Signals

Rufus Dalton

Simple & Useful, Vol. 2

1:42

11

Трек Technical Dub

Technical Dub

Rufus Dalton

Simple & Useful, Vol. 2

1:45

12

Трек Reduced Rate

Reduced Rate

Rufus Dalton

Simple & Useful, Vol. 2

1:25

13

Трек Wave Couture

Wave Couture

Alan Fillip

Simple & Useful, Vol. 2

2:37

14

Трек Unknown Error

Unknown Error

Rufus Dalton

Simple & Useful, Vol. 2

1:19

15

Трек Supervision Sensor

Supervision Sensor

Rufus Dalton

Simple & Useful, Vol. 2

1:55

16

Трек Nexus

Nexus

Alan Fillip

Simple & Useful, Vol. 2

2:16

17

Трек Significant Deflection

Significant Deflection

Rufus Dalton

Simple & Useful, Vol. 2

1:47

18

Трек Gliding Modulation

Gliding Modulation

Rufus Dalton

Simple & Useful, Vol. 2

1:35

19

Трек Overheated Network

Overheated Network

Rufus Dalton

Simple & Useful, Vol. 2

1:39

20

Трек Glitch Detector

Glitch Detector

Rufus Dalton

Simple & Useful, Vol. 2

1:38

21

Трек Anxious Measure

Anxious Measure

Rufus Dalton

Simple & Useful, Vol. 2

1:36

22

Трек Brew Machine

Brew Machine

Rufus Dalton

Simple & Useful, Vol. 2

1:48

23

Трек Orbital Activity

Orbital Activity

Rufus Dalton

Simple & Useful, Vol. 2

1:29

24

Трек Pipe Robot

Pipe Robot

Rufus Dalton

Simple & Useful, Vol. 2

1:47

25

Трек Pendulum Beat

Pendulum Beat

Rufus Dalton

Simple & Useful, Vol. 2

1:31

26

Трек Slow Concretization

Slow Concretization

Rufus Dalton

Simple & Useful, Vol. 2

2:02

27

Трек Resting Position

Resting Position

Rufus Dalton

Simple & Useful, Vol. 2

2:06

28

Трек Cosmic Meditation

Cosmic Meditation

Rufus Dalton

Simple & Useful, Vol. 2

2:09

29

Трек Gradual Stabilization

Gradual Stabilization

Rufus Dalton

Simple & Useful, Vol. 2

1:52

30

Трек Smart Home System

Smart Home System

Rufus Dalton

Simple & Useful, Vol. 2

1:34

31

Трек Oscillating Impulses

Oscillating Impulses

Rufus Dalton

Simple & Useful, Vol. 2

2:13

32

Трек Microanalyzer

Microanalyzer

Rufus Dalton

Simple & Useful, Vol. 2

1:34

33

Трек Optical Module

Optical Module

Rufus Dalton

Simple & Useful, Vol. 2

1:26

34

Трек Virtual Brownies

Virtual Brownies

Rufus Dalton

Simple & Useful, Vol. 2

1:23

35

Трек Mini Drone Flight

Mini Drone Flight

Rufus Dalton

Simple & Useful, Vol. 2

2:03

36

Трек Interpolation

Interpolation

Rufus Dalton

Simple & Useful, Vol. 2

1:46

Информация о правообладателе: Sonoton Music
