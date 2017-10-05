О нас

Daniel Diaz

Daniel Diaz

Альбом  ·  2017

Soloists

#Фолк, народная
Daniel Diaz

Артист

Daniel Diaz

Релиз Soloists

Название

Альбом

1

Трек Ronroco Soloist

Ronroco Soloist

Daniel Diaz

Soloists

1:17

2

Трек Charango Soloist

Charango Soloist

Daniel Diaz

Soloists

1:33

3

Трек Ukulele Soloist, Pt. 1

Ukulele Soloist, Pt. 1

Daniel Diaz

Soloists

2:05

4

Трек Java Guitar Soloist

Java Guitar Soloist

Daniel Diaz

Soloists

0:53

5

Трек Folk Guitar Soloist

Folk Guitar Soloist

Daniel Diaz

Soloists

1:44

6

Трек Jazz Guitar Soloist

Jazz Guitar Soloist

Daniel Diaz

Soloists

0:49

7

Трек E-Bow Guitar Soloist

E-Bow Guitar Soloist

Daniel Diaz

Soloists

2:12

8

Трек Spanish Guitar Soloist

Spanish Guitar Soloist

Daniel Diaz

Soloists

1:44

9

Трек Stratocaster Soloist, Pt. 1

Stratocaster Soloist, Pt. 1

Daniel Diaz

Soloists

1:43

10

Трек Wah-Wah Soloist

Wah-Wah Soloist

Daniel Diaz

Soloists

1:10

11

Трек Qinqin Soloists

Qinqin Soloists

Daniel Diaz

Soloists

2:09

12

Трек Acoustic Bass Guitar Soloist, Pt. 1

Acoustic Bass Guitar Soloist, Pt. 1

Daniel Diaz

Soloists

1:14

13

Трек Acoustic Bass Guitar Soloist, Pt. 2

Acoustic Bass Guitar Soloist, Pt. 2

Daniel Diaz

Soloists

1:42

14

Трек Acoustic Bass Guitar Soloist, Pt. 3

Acoustic Bass Guitar Soloist, Pt. 3

Daniel Diaz

Soloists

1:35

15

Трек Upright Bass Soloist, Pt. 1

Upright Bass Soloist, Pt. 1

Daniel Diaz

Soloists

0:51

16

Трек Bass Guitar Soloist

Bass Guitar Soloist

Daniel Diaz

Soloists

1:15

17

Трек Fretless Bass Guitar Soloist

Fretless Bass Guitar Soloist

Daniel Diaz

Soloists

1:26

18

Трек Electric Bass Soloist, Pt. 1

Electric Bass Soloist, Pt. 1

Daniel Diaz

Soloists

0:49

19

Трек Bamboo Drum Soloist

Bamboo Drum Soloist

Daniel Diaz

Soloists

0:47

20

Трек Bombo Drum Soloist

Bombo Drum Soloist

Daniel Diaz

Soloists

0:55

21

Трек Spacedrum Soloist

Spacedrum Soloist

Daniel Diaz

Soloists

1:14

22

Трек Talking Drums Soloist

Talking Drums Soloist

Daniel Diaz

Soloists

0:54

23

Трек Udu Drum Soloist

Udu Drum Soloist

Daniel Diaz

Soloists

1:04

24

Трек Percussion Soloist, Pt. 1

Percussion Soloist, Pt. 1

Daniel Diaz

Soloists

0:44

25

Трек Bells Soloist

Bells Soloist

Daniel Diaz

Soloists

1:09

26

Трек Crystal Bowls Soloist

Crystal Bowls Soloist

Daniel Diaz

Soloists

1:08

27

Трек Glass Harmonica Soloist

Glass Harmonica Soloist

Daniel Diaz

Soloists

1:10

28

Трек Glockenspiel Soloist

Glockenspiel Soloist

Daniel Diaz

Soloists

1:09

29

Трек Marimba Soloist

Marimba Soloist

Daniel Diaz

Soloists

1:04

30

Трек Accordina Soloist

Accordina Soloist

Daniel Diaz

Soloists

1:22

31

Трек Melodica Soloist

Melodica Soloist

Daniel Diaz

Soloists

1:48

32

Трек Ocarina Soloists

Ocarina Soloists

Daniel Diaz

Soloists

1:06

33

Трек Harmonium Soloist

Harmonium Soloist

Daniel Diaz

Soloists

1:22

34

Трек Fender Rhodes Soloist, Pt. 1

Fender Rhodes Soloist, Pt. 1

Daniel Diaz

Soloists

1:10

35

Трек Toy Piano Soloist

Toy Piano Soloist

Daniel Diaz

Soloists

1:05

36

Трек Synth Soloist

Synth Soloist

Daniel Diaz

Soloists

1:37

37

Трек Arpeggiator Soloist

Arpeggiator Soloist

Daniel Diaz

Soloists

1:00

38

Трек Bamboo Flute Soloist

Bamboo Flute Soloist

Daniel Diaz

Soloists

1:56

Информация о правообладателе: Sonoton Music
Релиз Sea of Glass
Sea of Glass2025 · Сингл · Daniel Diaz
Релиз Lost in the Scrolls
Lost in the Scrolls2025 · Сингл · Daniel Diaz
Релиз Gozo Con El Combo
Gozo Con El Combo2025 · Сингл · Daniel Diaz
Релиз Juntos
Juntos2025 · Альбом · Daniel Diaz
Релиз Lluvia Tardia
Lluvia Tardia2025 · Альбом · Daniel Diaz
Релиз Intimacy
Intimacy2025 · Альбом · Daniel Diaz
Релиз Never Alone
Never Alone2025 · Сингл · Daniel Diaz
Релиз Mojacarí (Cello Version)
Mojacarí (Cello Version)2025 · Сингл · eDgar gRau
Релиз Tu Me Descontrolas
Tu Me Descontrolas2024 · Сингл · Daniel Diaz
Релиз Souvenirs Panamericanos
Souvenirs Panamericanos2023 · Альбом · Raúl Barboza
Релиз El Yaguareté
El Yaguareté2023 · Сингл · Raúl Barboza
Релиз Detrás del Monte
Detrás del Monte2023 · Сингл · Raúl Barboza
Релиз El Milongote
El Milongote2023 · Сингл · Daniel Diaz
Релиз Toda una Vida Volviendo
Toda una Vida Volviendo2023 · Сингл · Raúl Barboza

Daniel Diaz
Артист

Daniel Diaz

Dvar
Артист

Dvar

Jonah Senzel
Артист

Jonah Senzel

Bill Laswell
Артист

Bill Laswell

Celtic Cross
Артист

Celtic Cross

Specific Phil
Артист

Specific Phil

Christian Lillinger
Артист

Christian Lillinger

giovanni di domenico
Артист

giovanni di domenico

West, Space and Love
Артист

West, Space and Love

Quin Kirchner
Артист

Quin Kirchner

Edouard Ferlet
Артист

Edouard Ferlet

Daal
Артист

Daal

Nikolaj Torp Larsen
Артист

Nikolaj Torp Larsen