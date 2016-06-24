О нас

Christopher Salt

Christopher Salt

,

Mark Cousins

,

Adam Saunders

Альбом  ·  2016

Kooky and Quirky

Christopher Salt

Артист

Christopher Salt

Релиз Kooky and Quirky

#

Название

Альбом

1

Трек Nudge, Nudge, Wink, Wink

Nudge, Nudge, Wink, Wink

Adam Saunders

,

Mark Cousins

,

Christopher Salt

Kooky and Quirky

2:20

2

Трек Cabaret of Curiosity

Cabaret of Curiosity

Adam Saunders

,

Mark Cousins

,

Christopher Salt

Kooky and Quirky

2:21

3

Трек Knock on Wood

Knock on Wood

Adam Saunders

,

Mark Cousins

,

Christopher Salt

Kooky and Quirky

2:07

4

Трек Quietly Doolally

Quietly Doolally

Adam Saunders

,

Mark Cousins

,

Christopher Salt

Kooky and Quirky

1:51

5

Трек Swingers

Swingers

Adam Saunders

,

Mark Cousins

,

Christopher Salt

Kooky and Quirky

2:25

6

Трек Harebrained Schemes

Harebrained Schemes

Adam Saunders

,

Mark Cousins

,

Christopher Salt

Kooky and Quirky

2:03

7

Трек Room at the Motel

Room at the Motel

Adam Saunders

,

Mark Cousins

,

Christopher Salt

Kooky and Quirky

2:00

8

Трек Russell's Sprouts

Russell's Sprouts

Adam Saunders

,

Mark Cousins

,

Christopher Salt

Kooky and Quirky

2:03

9

Трек Cheeky Monkey

Cheeky Monkey

Adam Saunders

,

Mark Cousins

,

Christopher Salt

Kooky and Quirky

1:49

10

Трек Independent Spirit

Independent Spirit

Adam Saunders

,

Mark Cousins

,

Christopher Salt

Kooky and Quirky

1:48

11

Трек Tiptoe Tango

Tiptoe Tango

Adam Saunders

,

Mark Cousins

,

Christopher Salt

Kooky and Quirky

2:07

12

Трек Sunny on Top

Sunny on Top

Adam Saunders

,

Mark Cousins

,

Christopher Salt

Kooky and Quirky

1:23

13

Трек Uke Can Smile

Uke Can Smile

Adam Saunders

,

Mark Cousins

,

Christopher Salt

Kooky and Quirky

2:38

14

Трек Clumsy Oaf

Clumsy Oaf

Adam Saunders

,

Mark Cousins

,

Christopher Salt

Kooky and Quirky

2:11

15

Трек Sad Clown

Sad Clown

Mark Allaway

,

Paul Downing

Kooky and Quirky

2:47

16

Трек Rough Around the Edges

Rough Around the Edges

Adam Saunders

,

Mark Cousins

,

Christopher Salt

Kooky and Quirky

3:02

17

Трек Droplets

Droplets

Mark Allaway

,

Paul Downing

Kooky and Quirky

2:48

18

Трек Stepping Stones

Stepping Stones

Adam Saunders

,

Mark Cousins

,

Christopher Salt

Kooky and Quirky

1:06

Информация о правообладателе: Sonoton Music
