Marc Steinmeier

Marc Steinmeier

,

Peter Jay Jordan

Альбом  ·  2016

Technology Solutions

#Нью-вейв
Marc Steinmeier

Артист

Marc Steinmeier

Релиз Technology Solutions

#

Название

Альбом

1

Трек Pioneering Solutions

Pioneering Solutions

Marc Steinmeier

,

Peter Jay Jordan

Technology Solutions

2:37

2

Трек Controlling

Controlling

Marc Steinmeier

,

Peter Jay Jordan

Technology Solutions

2:17

3

Трек The Expert

The Expert

Marc Steinmeier

,

Peter Jay Jordan

Technology Solutions

1:49

4

Трек Robots and Computers

Robots and Computers

Marc Steinmeier

,

Peter Jay Jordan

Technology Solutions

2:33

5

Трек Industrial Progress

Industrial Progress

Marc Steinmeier

,

Peter Jay Jordan

Technology Solutions

2:28

6

Трек Citizen of Time

Citizen of Time

Marc Steinmeier

,

Peter Jay Jordan

Technology Solutions

2:25

7

Трек The Benefit

The Benefit

Marc Steinmeier

,

Peter Jay Jordan

Technology Solutions

2:23

8

Трек Full Force

Full Force

Marc Steinmeier

,

Peter Jay Jordan

Technology Solutions

2:02

9

Трек Better Solutions

Better Solutions

Marc Steinmeier

,

Peter Jay Jordan

Technology Solutions

2:02

10

Трек The Projection

The Projection

Marc Steinmeier

,

Peter Jay Jordan

Technology Solutions

2:23

11

Трек New Product

New Product

Marc Steinmeier

,

Peter Jay Jordan

Technology Solutions

2:49

12

Трек Future Innovations

Future Innovations

Marc Steinmeier

,

Peter Jay Jordan

Technology Solutions

2:47

13

Трек Uneasy Decision

Uneasy Decision

Marc Steinmeier

,

Peter Jay Jordan

Technology Solutions

2:12

14

Трек Working Team

Working Team

Marc Steinmeier

,

Peter Jay Jordan

Technology Solutions

2:50

15

Трек New Circuit

New Circuit

Marc Steinmeier

,

Peter Jay Jordan

Technology Solutions

2:41

16

Трек Soft Suspense

Soft Suspense

Marc Steinmeier

,

Peter Jay Jordan

Technology Solutions

2:42

Информация о правообладателе: Sonoton Music
