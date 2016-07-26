О нас

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
Daniel Diaz

Daniel Diaz

Альбом  ·  2016

Minimalist Steel Drums

#Фолк, народная
Daniel Diaz

Артист

Daniel Diaz

Релиз Minimalist Steel Drums

#

Название

Альбом

1

Трек Einstein in Paris

Einstein in Paris

Daniel Diaz

Minimalist Steel Drums

3:12

2

Трек Metal Flow

Metal Flow

Daniel Diaz

Minimalist Steel Drums

2:30

3

Трек Robert and Philip

Robert and Philip

Daniel Diaz

Minimalist Steel Drums

2:47

4

Трек Sad and Scary

Sad and Scary

Daniel Diaz

Minimalist Steel Drums

3:03

5

Трек Hang and Electronica

Hang and Electronica

Daniel Diaz

Minimalist Steel Drums

3:25

6

Трек Argos

Argos

Daniel Diaz

Minimalist Steel Drums

1:49

7

Трек Septennial

Septennial

Daniel Diaz

Minimalist Steel Drums

2:10

8

Трек Hang Acoustic

Hang Acoustic

Daniel Diaz

Minimalist Steel Drums

3:40

9

Трек Dirty White Tuxedo

Dirty White Tuxedo

Daniel Diaz

Minimalist Steel Drums

1:56

10

Трек Orion

Orion

Daniel Diaz

Minimalist Steel Drums

2:34

11

Трек Einstein on the Road

Einstein on the Road

Daniel Diaz

Minimalist Steel Drums

2:42

12

Трек Los Cayos

Los Cayos

Daniel Diaz

Minimalist Steel Drums

1:50

13

Трек Five Timelines

Five Timelines

Daniel Diaz

Minimalist Steel Drums

2:43

14

Трек Melt

Melt

Daniel Diaz

Minimalist Steel Drums

2:29

15

Трек Fretless

Fretless

Daniel Diaz

Minimalist Steel Drums

2:49

16

Трек Tres Bocas

Tres Bocas

Daniel Diaz

Minimalist Steel Drums

2:21

17

Трек Los Feliz

Los Feliz

Daniel Diaz

Minimalist Steel Drums

3:06

18

Трек Tucson

Tucson

Daniel Diaz

Minimalist Steel Drums

2:21

Информация о правообладателе: Sonoton Music
