Marc Steinmeier

Marc Steinmeier

,

Moritz Bintig

Альбом  ·  2016

Urban Cool: Crime

#Хип-хоп
Marc Steinmeier

Артист

Marc Steinmeier

Релиз Urban Cool: Crime

#

Название

Альбом

1

Трек Burglary

Burglary

Moritz Bintig

,

Marc Steinmeier

Urban Cool: Crime

2:21

2

Трек Urban Game

Urban Game

Moritz Bintig

,

Marc Steinmeier

Urban Cool: Crime

2:28

3

Трек Scared

Scared

Moritz Bintig

,

Marc Steinmeier

Urban Cool: Crime

2:10

4

Трек Late Fate

Late Fate

Moritz Bintig

,

Marc Steinmeier

Urban Cool: Crime

2:21

5

Трек Drug Trade

Drug Trade

Moritz Bintig

,

Marc Steinmeier

Urban Cool: Crime

2:26

6

Трек Escape from the Ghetto

Escape from the Ghetto

Moritz Bintig

,

Marc Steinmeier

Urban Cool: Crime

1:56

7

Трек Bad Neighborhood

Bad Neighborhood

Moritz Bintig

,

Marc Steinmeier

Urban Cool: Crime

2:34

8

Трек Night Shift

Night Shift

Moritz Bintig

,

Marc Steinmeier

Urban Cool: Crime

2:11

9

Трек Hustlers

Hustlers

Moritz Bintig

,

Marc Steinmeier

Urban Cool: Crime

2:20

10

Трек Beyond the Law

Beyond the Law

Moritz Bintig

,

Marc Steinmeier

Urban Cool: Crime

2:02

11

Трек Tripping Out

Tripping Out

Moritz Bintig

,

Marc Steinmeier

Urban Cool: Crime

2:15

12

Трек Fly High

Fly High

Moritz Bintig

,

Marc Steinmeier

Urban Cool: Crime

2:25

13

Трек Bullying Cops

Bullying Cops

Moritz Bintig

,

Marc Steinmeier

Urban Cool: Crime

1:50

14

Трек Swell Mobster

Swell Mobster

Moritz Bintig

,

Marc Steinmeier

Urban Cool: Crime

2:31

15

Трек Don't Trust Anyone

Don't Trust Anyone

Moritz Bintig

,

Marc Steinmeier

Urban Cool: Crime

2:26

Информация о правообладателе: Sonoton Music
