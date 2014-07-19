О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Michi Koerner

Michi Koerner

,

Jan Pas

,

Daniel Elias Brenner

и 

ещё 1

Сингл  ·  2014

Neo-Classical Cello and Piano

#Классическая
Michi Koerner

Артист

Michi Koerner

Релиз Neo-Classical Cello and Piano

#

Название

Альбом

1

Трек Good Tempered

Good Tempered

Daniel Elias Brenner

,

Jan Pas

Neo-Classical Cello and Piano

3:08

2

Трек The Frozen Landscape

The Frozen Landscape

Daniel Elias Brenner

,

Jan Pas

Neo-Classical Cello and Piano

1:57

3

Трек Sensitive Care

Sensitive Care

Daniel Elias Brenner

,

Jan Pas

Neo-Classical Cello and Piano

1:54

4

Трек Poignant Memories

Poignant Memories

Daniel Elias Brenner

,

Jan Pas

Neo-Classical Cello and Piano

2:02

5

Трек Human Crisis

Human Crisis

Daniel Elias Brenner

,

Jan Pas

Neo-Classical Cello and Piano

3:38

6

Трек Rainbow Dream

Rainbow Dream

Michael Proksch

,

Michi Koerner

Neo-Classical Cello and Piano

1:48

7

Трек On My Way

On My Way

Daniel Elias Brenner

,

Jan Pas

Neo-Classical Cello and Piano

2:18

8

Трек Dialog

Dialog

Michael Proksch

,

Michi Koerner

Neo-Classical Cello and Piano

0:55

9

Трек Colorful Past

Colorful Past

Daniel Elias Brenner

,

Jan Pas

Neo-Classical Cello and Piano

1:41

10

Трек Down River

Down River

Daniel Elias Brenner

,

Jan Pas

Neo-Classical Cello and Piano

2:14

11

Трек Make a Fresh Start

Make a Fresh Start

Daniel Elias Brenner

,

Jan Pas

Neo-Classical Cello and Piano

2:30

12

Трек Walking Baroque

Walking Baroque

Michael Proksch

,

Michi Koerner

Neo-Classical Cello and Piano

1:02

13

Трек The Wrong Way

The Wrong Way

Daniel Elias Brenner

,

Jan Pas

Neo-Classical Cello and Piano

3:31

14

Трек Inside Hurt

Inside Hurt

Daniel Elias Brenner

,

Jan Pas

Neo-Classical Cello and Piano

3:37

15

Трек Inward Look

Inward Look

Michael Proksch

,

Michi Koerner

Neo-Classical Cello and Piano

2:16

16

Трек A Silent Hero

A Silent Hero

Daniel Elias Brenner

,

Jan Pas

Neo-Classical Cello and Piano

3:15

17

Трек Restrained Questions

Restrained Questions

Michael Proksch

,

Michi Koerner

Neo-Classical Cello and Piano

1:06

18

Трек Open Sea

Open Sea

Daniel Elias Brenner

,

Jan Pas

Neo-Classical Cello and Piano

1:40

19

Трек Souldrops

Souldrops

Michael Proksch

,

Michi Koerner

Neo-Classical Cello and Piano

2:38

20

Трек All Sorrows

All Sorrows

Daniel Elias Brenner

,

Jan Pas

Neo-Classical Cello and Piano

3:37

21

Трек Serious Questions

Serious Questions

Daniel Elias Brenner

,

Jan Pas

Neo-Classical Cello and Piano

2:29

22

Трек Skywards

Skywards

Michael Proksch

,

Michi Koerner

Neo-Classical Cello and Piano

1:15

23

Трек Flowing Dreams

Flowing Dreams

Daniel Elias Brenner

,

Jan Pas

Neo-Classical Cello and Piano

1:23

24

Трек Stately

Stately

Michael Proksch

,

Michi Koerner

Neo-Classical Cello and Piano

2:09

25

Трек Ages Ago

Ages Ago

Daniel Elias Brenner

,

Jan Pas

Neo-Classical Cello and Piano

3:09

26

Трек Vital Questions

Vital Questions

Michael Proksch

,

Michi Koerner

Neo-Classical Cello and Piano

1:10

27

Трек Be Careful

Be Careful

Daniel Elias Brenner

,

Jan Pas

Neo-Classical Cello and Piano

1:36

28

Трек Retrospection

Retrospection

Michael Proksch

,

Michi Koerner

Neo-Classical Cello and Piano

1:15

29

Трек Frozen Scenery

Frozen Scenery

Daniel Elias Brenner

,

Jan Pas

Neo-Classical Cello and Piano

2:03

30

Трек Catch a Dream

Catch a Dream

Daniel Elias Brenner

,

Jan Pas

Neo-Classical Cello and Piano

3:34

31

Трек Quiet of the Evening

Quiet of the Evening

Michael Proksch

,

Michi Koerner

Neo-Classical Cello and Piano

1:14

32

Трек Acres and Acres

Acres and Acres

Michael Proksch

,

Michi Koerner

Neo-Classical Cello and Piano

2:13

Информация о правообладателе: Sonoton Music
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Exploring Atmospheres
Exploring Atmospheres2020 · Сингл · Steve Mushrush
Релиз Emotive Landscapes
Emotive Landscapes2020 · Сингл · Sebastian Watzinger
Релиз Dark Affairs Vol. 2
Dark Affairs Vol. 22016 · Сингл · Martin Haene
Релиз Crime Scene: All You Need
Crime Scene: All You Need2016 · Сингл · Martin Haene
Релиз Crime Scene: Drama, Tension & Action
Crime Scene: Drama, Tension & Action2016 · Сингл · Alan Fillip
Релиз Minimalist Enterprise
Minimalist Enterprise2015 · Сингл · Michi Koerner
Релиз Crime Scene: The Dark Side
Crime Scene: The Dark Side2015 · Альбом · Edouard Stork
Релиз Neo-Classical Cello and Piano
Neo-Classical Cello and Piano2014 · Сингл · Michi Koerner
Релиз Dark Affairs
Dark Affairs2012 · Альбом · Martin Haene
Релиз Nature Documentaries, Vol. 4: Countryside Landscapes & Villages
Nature Documentaries, Vol. 4: Countryside Landscapes & Villages2012 · Альбом · Henri Poch
Релиз Quirky Oompah
Quirky Oompah2012 · Альбом · Wolfgang Moser

Похожие артисты

Michi Koerner
Артист

Michi Koerner

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож