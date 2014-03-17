О нас

Steven Phillips

Steven Phillips

,

Julia Trainor

Альбом  ·  2014

Urbanworx: Get Some

#Хип-хоп
Steven Phillips

Артист

Steven Phillips

Релиз Urbanworx: Get Some

#

Название

Альбом

1

Трек Hard Hustle

Hard Hustle

Julia Trainor

,

Steven Phillips

Urbanworx: Get Some

2:37

2

Трек Take Ur Shot

Take Ur Shot

Julia Trainor

,

Steven Phillips

Urbanworx: Get Some

2:20

3

Трек Trouble Findz Me

Trouble Findz Me

Julia Trainor

,

Steven Phillips

Urbanworx: Get Some

1:57

4

Трек Get Some

Get Some

Julia Trainor

,

Steven Phillips

Urbanworx: Get Some

2:39

5

Трек Gridiron Grip

Gridiron Grip

Julia Trainor

,

Steven Phillips

Urbanworx: Get Some

2:02

6

Трек Sawbladez

Sawbladez

Julia Trainor

,

Steven Phillips

Urbanworx: Get Some

1:53

7

Трек Bitter Pill

Bitter Pill

Julia Trainor

,

Steven Phillips

Urbanworx: Get Some

1:50

8

Трек Hired Gunz

Hired Gunz

Julia Trainor

,

Steven Phillips

Urbanworx: Get Some

1:53

9

Трек How Itz Dunn Son

How Itz Dunn Son

Julia Trainor

,

Steven Phillips

Urbanworx: Get Some

2:02

10

Трек Army Arrivez

Army Arrivez

Julia Trainor

,

Steven Phillips

Urbanworx: Get Some

2:19

Информация о правообладателе: Sonoton Music
