Udi Harpaz

Udi Harpaz

,

Adi Goldstein

,

Ron Klein

Сингл  ·  2013

Image Builders

#Классическая
Udi Harpaz

Артист

Udi Harpaz

Релиз Image Builders

#

Название

Альбом

1

Трек Future Takeoff

Future Takeoff

Udi Harpaz

,

Ron Klein

,

Adi Goldstein

Image Builders

2:53

2

Трек Joyful Feelgood

Joyful Feelgood

Udi Harpaz

,

Ron Klein

,

Adi Goldstein

Image Builders

2:18

3

Трек Bright Morning

Bright Morning

Udi Harpaz

,

Ron Klein

,

Adi Goldstein

Image Builders

2:38

4

Трек Wave of Lights

Wave of Lights

Udi Harpaz

,

Ron Klein

,

Adi Goldstein

Image Builders

2:35

5

Трек Wild Horizon

Wild Horizon

Udi Harpaz

,

Ron Klein

,

Adi Goldstein

Image Builders

2:45

6

Трек Nonstop

Nonstop

Udi Harpaz

,

Ron Klein

,

Adi Goldstein

Image Builders

2:19

7

Трек Uplifting Moment

Uplifting Moment

Udi Harpaz

,

Ron Klein

,

Adi Goldstein

Image Builders

3:27

8

Трек Market Watch

Market Watch

Udi Harpaz

,

Ron Klein

,

Adi Goldstein

Image Builders

2:38

9

Трек It's a Beautiful Day

It's a Beautiful Day

Udi Harpaz

,

Ron Klein

,

Adi Goldstein

Image Builders

2:11

10

Трек New Prospects

New Prospects

Udi Harpaz

,

Ron Klein

,

Adi Goldstein

Image Builders

2:22

11

Трек Floating

Floating

Udi Harpaz

,

Ron Klein

,

Adi Goldstein

Image Builders

2:00

12

Трек Successful Day

Successful Day

Udi Harpaz

,

Ron Klein

,

Adi Goldstein

Image Builders

2:00

13

Трек Another Sweet Memory

Another Sweet Memory

Udi Harpaz

,

Ron Klein

,

Adi Goldstein

Image Builders

2:13

Информация о правообладателе: Sonoton Music
