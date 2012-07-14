О нас

Сингл  ·  2012

Orchestral Drama & Mystery, Vol. 1

#Классическая
Релиз Orchestral Drama & Mystery, Vol. 1

#

Название

Альбом

1

Трек The Enchanted Fountain

The Enchanted Fountain

The Bulgarian Film Orchestra

,

Gregor F. Narholz

Orchestral Drama & Mystery, Vol. 1

2:59

2

Трек Gremlins Galore

Gremlins Galore

John Fiddy

,

The Bulgarian Film Orchestra

,

Sophia Bardarska

,

Sofia Metropolitan Golden Voices

,

Gregor F. Narholz

Orchestral Drama & Mystery, Vol. 1

2:54

3

Трек Inner Secrets

Inner Secrets

John Fiddy

,

The Bulgarian Film Orchestra

,

Sophia Bardarska

,

Sofia Metropolitan Golden Voices

,

Gregor F. Narholz

Orchestral Drama & Mystery, Vol. 1

3:17

4

Трек The Wiz of Iz

The Wiz of Iz

John Fiddy

,

The Bulgarian Film Orchestra

,

Sophia Bardarska

,

Sofia Metropolitan Golden Voices

,

Gregor F. Narholz

Orchestral Drama & Mystery, Vol. 1

2:43

5

Трек Spellbinder

Spellbinder

John Fiddy

,

The Bulgarian Film Orchestra

,

Sophia Bardarska

,

Sofia Metropolitan Golden Voices

,

Gregor F. Narholz

Orchestral Drama & Mystery, Vol. 1

2:39

6

Трек Mr. Hyde and Dr. Jekyll

Mr. Hyde and Dr. Jekyll

John Fiddy

,

The Bulgarian Film Orchestra

,

Sophia Bardarska

,

Sofia Metropolitan Golden Voices

,

Gregor F. Narholz

Orchestral Drama & Mystery, Vol. 1

2:48

Информация о правообладателе: Sonoton Music
