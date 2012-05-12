О нас

Armin Sabol

Armin Sabol

Сингл  ·  2012

Rock the Classics

#Классическая
Armin Sabol

Артист

Armin Sabol

Релиз Rock the Classics

#

Название

Альбом

1

Трек Rock the Can-Can

Rock the Can-Can

Armin Sabol

Rock the Classics

2:03

2

Трек Rocking Beethoven

Rocking Beethoven

Armin Sabol

Rock the Classics

2:03

3

Трек Adagio Cantabile

Adagio Cantabile

Armin Sabol

Rock the Classics

3:07

4

Трек In the Hall of the Mountain King

In the Hall of the Mountain King

Armin Sabol

Rock the Classics

2:42

5

Трек Habanera from Carmen

Habanera from Carmen

Armin Sabol

Rock the Classics

2:09

6

Трек Overture from Carmen

Overture from Carmen

Armin Sabol

Rock the Classics

2:18

7

Трек Rock Alla Turca

Rock Alla Turca

Armin Sabol

Rock the Classics

3:37

8

Трек William Tell Overture

William Tell Overture

Armin Sabol

Rock the Classics

3:00

9

Трек Ave Maria

Ave Maria

Armin Sabol

Rock the Classics

3:54

10

Трек Rocking the Radetzky March

Rocking the Radetzky March

Armin Sabol

Rock the Classics

3:03

11

Трек Rocky Ride of the Valkyries

Rocky Ride of the Valkyries

Armin Sabol

Rock the Classics

3:19

12

Трек Hungarian Dance #5

Hungarian Dance #5

Armin Sabol

Rock the Classics

3:00

13

Трек Spring from the Four Seasons

Spring from the Four Seasons

Armin Sabol

Rock the Classics

2:51

14

Трек Air on a G String

Air on a G String

Armin Sabol

Rock the Classics

2:39

15

Трек Rock Fugato

Rock Fugato

Armin Sabol

Rock the Classics

3:13

Информация о правообладателе: Sonoton Music
Волна по релизу

