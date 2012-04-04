О нас

Brian Cua

Brian Cua

,

David Redwitz

,

Cyril sorongon

и 

ещё 1

Альбом  ·  2012

Chart Vibes, Vol. 3

#Поп
Brian Cua

Артист

Brian Cua

Релиз Chart Vibes, Vol. 3

#

Название

Альбом

1

Трек Gonna Fight It Out

Gonna Fight It Out

Cyril sorongon

,

David Redwitz

,

Mark Nolan

Chart Vibes, Vol. 3

3:32

2

Трек Emotional Healing

Emotional Healing

Brian Cua

,

David Redwitz

,

Mark Nolan

Chart Vibes, Vol. 3

3:19

3

Трек Rock Your World

Rock Your World

Cyril sorongon

,

David Redwitz

,

Mark Nolan

Chart Vibes, Vol. 3

3:31

4

Трек I Don't Care

I Don't Care

Brian Cua

,

David Redwitz

,

Mark Nolan

Chart Vibes, Vol. 3

3:06

5

Трек Under the Disco Ball

Under the Disco Ball

Cyril sorongon

,

David Redwitz

,

Mark Nolan

Chart Vibes, Vol. 3

3:43

6

Трек The Unforgettable

The Unforgettable

Cyril sorongon

,

David Redwitz

,

Mark Nolan

Chart Vibes, Vol. 3

3:51

7

Трек Last Party

Last Party

Brian Cua

,

David Redwitz

,

Mark Nolan

Chart Vibes, Vol. 3

2:59

8

Трек I'm Gonna Get Up

I'm Gonna Get Up

Brian Cua

,

David Redwitz

,

Mark Nolan

Chart Vibes, Vol. 3

3:23

9

Трек The Queen

The Queen

Cyril sorongon

,

David Redwitz

,

Mark Nolan

Chart Vibes, Vol. 3

3:23

10

Трек I Want the DJ

I Want the DJ

Brian Cua

,

David Redwitz

,

Mark Nolan

Chart Vibes, Vol. 3

2:51

11

Трек Gonna Fight It Out (Instrumental Version)

Gonna Fight It Out (Instrumental Version)

Cyril sorongon

,

David Redwitz

,

Mark Nolan

Chart Vibes, Vol. 3

3:31

12

Трек Emotional Healing (Instrumental Version)

Emotional Healing (Instrumental Version)

Brian Cua

,

David Redwitz

,

Mark Nolan

Chart Vibes, Vol. 3

3:21

13

Трек Rock Your World (Instrumental Version)

Rock Your World (Instrumental Version)

Cyril sorongon

,

David Redwitz

,

Mark Nolan

Chart Vibes, Vol. 3

3:31

14

Трек I Don't Care (Instrumental Version)

I Don't Care (Instrumental Version)

Brian Cua

,

David Redwitz

,

Mark Nolan

Chart Vibes, Vol. 3

3:11

15

Трек Under the Disco Ball (Instrumental Version)

Under the Disco Ball (Instrumental Version)

Cyril sorongon

,

David Redwitz

,

Mark Nolan

Chart Vibes, Vol. 3

3:44

16

Трек The Unforgettable (Instrumental Version)

The Unforgettable (Instrumental Version)

Cyril sorongon

,

David Redwitz

,

Mark Nolan

Chart Vibes, Vol. 3

3:50

17

Трек Last Party (Instrumental Version)

Last Party (Instrumental Version)

Brian Cua

,

David Redwitz

,

Mark Nolan

Chart Vibes, Vol. 3

3:01

18

Трек I'm Gonna Get Up (Instrumental Version)

I'm Gonna Get Up (Instrumental Version)

Brian Cua

,

David Redwitz

,

Mark Nolan

Chart Vibes, Vol. 3

3:23

19

Трек The Queen (Instrumental Version)

The Queen (Instrumental Version)

Cyril sorongon

,

David Redwitz

,

Mark Nolan

Chart Vibes, Vol. 3

3:23

20

Трек I Want the DJ (Instrumental Version)

I Want the DJ (Instrumental Version)

Brian Cua

,

David Redwitz

,

Mark Nolan

Chart Vibes, Vol. 3

2:50

Информация о правообладателе: Sonoton Music
