О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Sammy Burdson

Sammy Burdson

,

Lewis Parker

,

Mladen Franko

и 

ещё 6

Альбом  ·  2011

Urban Remix

#Электроника
Sammy Burdson

Артист

Sammy Burdson

Релиз Urban Remix

#

Название

Альбом

1

Трек Drum Drama

Drum Drama

Lewis Parker

,

Norman Candler

Urban Remix

2:39

2

Трек Danger Trip

Danger Trip

Lewis Parker

,

Sammy Burdson

Urban Remix

4:10

3

Трек Exotic Days

Exotic Days

Lewis Parker

,

Leopold Paasch

,

Walter Franz

Urban Remix

4:09

4

Трек Space Cocaine

Space Cocaine

Lewis Parker

,

Sammy Burdson

Urban Remix

3:14

5

Трек Fight in the Night (Remix)

Fight in the Night (Remix)

Lewis Parker

,

Norman Candler

Urban Remix

2:40

6

Трек Eyes on the Prize

Eyes on the Prize

Lewis Parker

,

Sammy Burdson

Urban Remix

4:44

7

Трек Suspended in Space

Suspended in Space

Lewis Parker

,

Mladen Franko

Urban Remix

4:26

8

Трек Drama in the Tropics

Drama in the Tropics

Lewis Parker

,

Dave Rosenholz

Urban Remix

2:48

9

Трек Pearls Diamonds and Sun

Pearls Diamonds and Sun

Lewis Parker

,

Sammy Burdson

Urban Remix

3:14

10

Трек Lonely Flute

Lonely Flute

Lewis Parker

,

Otto Sieben

Urban Remix

2:39

11

Трек Underdrama (Remix)

Underdrama (Remix)

Lewis Parker

,

Gerhard Narholz

Urban Remix

3:31

12

Трек Wild and Reckless

Wild and Reckless

Lewis Parker

,

Sammy Burdson

Urban Remix

3:28

Информация о правообладателе: Sonoton Music
Волна по релизу
Волна по релизу
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Vintage Dramatic Drums
Vintage Dramatic Drums2020 · Альбом · Sammy Burdson
Релиз Vintage Pop Grooves, Vol. 2
Vintage Pop Grooves, Vol. 22020 · Альбом · The Motion Explosion
Релиз Vintage Swinging Week
Vintage Swinging Week2020 · Альбом · Sammy Burdson
Релиз Vintage Pop Grooves
Vintage Pop Grooves2020 · Альбом · Harald Winkler
Релиз Vintage Electronica
Vintage Electronica2017 · Альбом · Mladen Franko
Релиз World War I - Centenary 1914 - 2014, Vol. 1
World War I - Centenary 1914 - 2014, Vol. 12014 · Сингл · Mark Cousins
Релиз World War I - Centenary 1914 - 2014, Vol. 2
World War I - Centenary 1914 - 2014, Vol. 22014 · Сингл · Odeon Orchestra
Релиз Deutsche Weihnacht - German Christmas
Deutsche Weihnacht - German Christmas2013 · Сингл · Ruth Maria Rossel
Релиз Electro Swing
Electro Swing2013 · Альбом · Sammy Burdson
Релиз Sports Beds
Sports Beds2012 · Альбом · Jewell Kennedy
Релиз Creative Percussion Beds
Creative Percussion Beds2012 · Альбом · Laurent Dury
Релиз The Magic of Christmas
The Magic of Christmas2011 · Сингл · Doug Perkins
Релиз Urban Remix
Urban Remix2011 · Альбом · Sammy Burdson
Релиз Spheres & Atmospheres, Vol. 5
Spheres & Atmospheres, Vol. 52011 · Альбом · John Fox

Похожие альбомы

Релиз Soviet Bap Time
Soviet Bap Time2024 · Альбом · tape joe
Релиз Stasevich Beats 1993
Stasevich Beats 19932022 · Альбом · Stasevich
Релиз 2012-2017
2012-20172021 · Альбом · UFMO
Релиз Subcortex
Subcortex2022 · Альбом · Bloodmasta Cut
Релиз Meiso
Meiso1995 · Альбом · DJ Krush
Релиз Best of Series, Vol. 2
Best of Series, Vol. 22017 · Сингл · Funky Fella
Релиз Deltron 3030 - The Instrumentals
Deltron 3030 - The Instrumentals2008 · Альбом · Del the Funky Homosapien
Релиз Bangers vol 1 - Boom bap Instrumentals (feat. LO-FI BEATS, Lofi Hip-Hop Beats, Old School Hip Hop Beat & Instrumental Rap Hip Hop)
Bangers vol 1 - Boom bap Instrumentals (feat. LO-FI BEATS, Lofi Hip-Hop Beats, Old School Hip Hop Beat & Instrumental Rap Hip Hop)2020 · Альбом · Beats De Rap
Релиз White People [Instrumental]
White People [Instrumental]2004 · Альбом · Handsome Boy Modeling School
Релиз Czarface Meets Metal Face (Instrumentals)
Czarface Meets Metal Face (Instrumentals)2018 · Альбом · MF Doom
Релиз There Is Only Now (Remixed)
There Is Only Now (Remixed)2014 · Альбом · Souls of Mischief
Релиз Mary Jane / Relieve Yourself
Mary Jane / Relieve Yourself2020 · Альбом · Tha Alkaholiks
Релиз Dope Beats, Vol. 1: Hip Hop Instrumentals with a Golden Era Sound
Dope Beats, Vol. 1: Hip Hop Instrumentals with a Golden Era Sound2014 · Альбом · Various Artists
Релиз Jazzy Village Vol. 5
Jazzy Village Vol. 52022 · Альбом · Kick a Dope Verse!

Похожие артисты

Sammy Burdson
Артист

Sammy Burdson

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож