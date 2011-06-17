О нас

Udi Harpaz

Udi Harpaz

,

Xander Zimmermann

,

דויד ברוזה

и 

ещё 2

Альбом  ·  2011

Crossing the River Jordan

#Со всего мира
Udi Harpaz

Артист

Udi Harpaz

Релиз Crossing the River Jordan

#

Название

Альбом

1

Трек Crossing the River Jordan

Crossing the River Jordan

Moritz Bintig

Crossing the River Jordan

2:49

2

Трек Refugees

Refugees

Udi Harpaz

,

Said Murad

,

דויד ברוזה

Crossing the River Jordan

3:32

3

Трек Oases

Oases

Moritz Bintig

Crossing the River Jordan

2:53

4

Трек Village of Akab

Village of Akab

Udi Harpaz

,

Said Murad

,

דויד ברוזה

Crossing the River Jordan

1:14

5

Трек Jewish Market

Jewish Market

Moritz Bintig

Crossing the River Jordan

2:29

6

Трек Semitic Romance

Semitic Romance

Udi Harpaz

,

Said Murad

,

דויד ברוזה

Crossing the River Jordan

1:33

7

Трек Arabic World

Arabic World

Moritz Bintig

Crossing the River Jordan

3:13

8

Трек Jerusalem by Day

Jerusalem by Day

Udi Harpaz

,

Said Murad

,

דויד ברוזה

Crossing the River Jordan

2:17

9

Трек Breaking the Tradition

Breaking the Tradition

Moritz Bintig

Crossing the River Jordan

3:09

10

Трек Depressed People

Depressed People

Udi Harpaz

,

Said Murad

,

דויד ברוזה

Crossing the River Jordan

1:43

11

Трек Checkpoints

Checkpoints

Udi Harpaz

,

Said Murad

,

דויד ברוזה

Crossing the River Jordan

1:55

12

Трек Arab Dancers

Arab Dancers

Moritz Bintig

Crossing the River Jordan

1:49

13

Трек The Wailing Wall

The Wailing Wall

Udi Harpaz

,

Said Murad

,

דויד ברוזה

Crossing the River Jordan

2:20

14

Трек Twilight in Jerusalem

Twilight in Jerusalem

Udi Harpaz

,

Said Murad

,

דויד ברוזה

Crossing the River Jordan

1:37

15

Трек In the Market Place

In the Market Place

Udi Harpaz

,

Said Murad

,

דויד ברוזה

Crossing the River Jordan

0:54

16

Трек Sea of Galilee

Sea of Galilee

Moritz Bintig

Crossing the River Jordan

2:34

17

Трек Jewish Settlements

Jewish Settlements

Udi Harpaz

,

Said Murad

,

דויד ברוזה

Crossing the River Jordan

2:07

18

Трек Arabic Women

Arabic Women

Moritz Bintig

Crossing the River Jordan

1:51

19

Трек Sabra and Shatila

Sabra and Shatila

Udi Harpaz

,

Said Murad

,

דויד ברוזה

Crossing the River Jordan

2:44

20

Трек The Herdman's Song

The Herdman's Song

Xander Zimmermann

Crossing the River Jordan

2:35

21

Трек Defiance

Defiance

Udi Harpaz

,

Said Murad

,

דויד ברוזה

Crossing the River Jordan

2:16

22

Трек South by Southeast

South by Southeast

Udi Harpaz

,

Said Murad

,

דויד ברוזה

Crossing the River Jordan

1:52

23

Трек Grieving Cello

Grieving Cello

Udi Harpaz

,

Said Murad

,

דויד ברוזה

Crossing the River Jordan

1:28

Информация о правообладателе: Sonoton Music
