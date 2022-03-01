О нас

Buddy Rich

Buddy Rich

,

Ella Fitzgerald

,

The Ink Spots

и 

ещё 10

Альбом  ·  2022

A Kiss Goodnight

#R&B

4 лайка

Buddy Rich

Артист

Buddy Rich

Релиз A Kiss Goodnight

#

Название

Альбом

1

Трек (It's Only a) Paper Moon

(It's Only a) Paper Moon

Ella Fitzgerald

,

The Delta Rhythm Boys

A Kiss Goodnight

2:36

2

Трек You Won't Be Satisfied

You Won't Be Satisfied

Ella Fitzgerald

,

Louis Armstrong

,

Bob Haggart's Orchestra

A Kiss Goodnight

2:54

3

Трек Flying Home

Flying Home

Ella Fitzgerald

,

Vic Schoen & His Orchestra

A Kiss Goodnight

2:29

4

Трек Budella (Blue Skies)

Budella (Blue Skies)

Ella Fitzgerald

A Kiss Goodnight

4:21

5

Трек That's Rich

That's Rich

Buddy Rich

,

His V Disc Speeed Demons

,

Ella Fitzgerald

A Kiss Goodnight

3:19

6

Трек Petootie Pie

Petootie Pie

Ella Fitzgerald

,

Louis Jordan and His Tympany Five

A Kiss Goodnight

2:35

7

Трек Cry You Out of My Heart

Cry You Out of My Heart

Ella Fitzgerald

,

The Delta Rhythm Boys

A Kiss Goodnight

2:47

8

Трек (I Love You) for Sentimental Reasons

(I Love You) for Sentimental Reasons

Ella Fitzgerald

,

The Delta Rhythm Boys

A Kiss Goodnight

3:10

9

Трек I'll Always Be In Love With You

I'll Always Be In Love With You

Ella Fitzgerald & Her Special Servers

A Kiss Goodnight

4:27

10

Трек A Kiss Goodnight

A Kiss Goodnight

Ella Fitzgerald

,

Randy Brooks & His Orchestra

A Kiss Goodnight

3:07

11

Трек Benny's Coming Home On Sunday

Benny's Coming Home On Sunday

Ella Fitzgerald

,

Randy Brooks & His Orchestra

A Kiss Goodnight

3:25

12

Трек Stone Cold Dead In De Market

Stone Cold Dead In De Market

Ella Fitzgerald

,

Louis Jordan and His Tympany Five

A Kiss Goodnight

2:41

13

Трек I'm Beginning to See the Light

I'm Beginning to See the Light

Ella Fitzgerald

,

The Ink Spots

A Kiss Goodnight

2:44

14

Трек I'll See You In My Dreams

I'll See You In My Dreams

Ella Fitzgerald & Her V Disc Boys

A Kiss Goodnight

4:07

15

Трек The Frim Fram Sauce

The Frim Fram Sauce

Ella Fitzgerald

,

Louis Armstrong

,

Bob Haggart's Orchestra

A Kiss Goodnight

3:13

16

Трек I'm Just a Lucky So-and-So

I'm Just a Lucky So-and-So

Ella Fitzgerald

A Kiss Goodnight

2:55

17

Трек I Didn't Mean a Word I Said

I Didn't Mean a Word I Said

Ella Fitzgerald

A Kiss Goodnight

3:19

18

Трек It's a Pity to Say Goodnight Boys

It's a Pity to Say Goodnight Boys

Ella Fitzgerald

,

The Delta Rhythm Boys

A Kiss Goodnight

2:40

19

Трек Guilty

Guilty

Ella Fitzgerald

,

Eddie Heywood & His Orchestra

A Kiss Goodnight

3:13

20

Трек Sentimental Journey

Sentimental Journey

Ella Fitzgerald

,

Eddie Heywood & His Orchestra

A Kiss Goodnight

3:18

21

Трек That's the Way It Is

That's the Way It Is

Ella Fitzgerald

,

The Ink Spots

A Kiss Goodnight

3:18

Информация о правообладателе: Liverpool Beatles
