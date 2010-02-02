О нас

Bobby Black

Bobby Black

,

Paul Anastasio

,

Paul Lenart

и 

ещё 20

Альбом  ·  2010

Best of Country & Western, Vol. 3: Instrumental

#Хип-хоп

2 лайка

Bobby Black

Артист

Bobby Black

Релиз Best of Country & Western, Vol. 3: Instrumental

#

Название

Альбом

1

Трек Sweet Corn Swing

Sweet Corn Swing

Doug Perkins

,

Steve Goomas

Best of Country & Western, Vol. 3: Instrumental

2:28

2

Трек A Walk in the Park

A Walk in the Park

Paul Lenart

,

John Curtis

Best of Country & Western, Vol. 3: Instrumental

2:37

3

Трек Tennessee Bounce

Tennessee Bounce

Jerry Burnham

Best of Country & Western, Vol. 3: Instrumental

3:10

4

Трек Country Ride

Country Ride

Mac Prindy

Best of Country & Western, Vol. 3: Instrumental

2:40

5

Трек Freight Train Comin'

Freight Train Comin'

Paul Brokaw

,

Joseph Refano

Best of Country & Western, Vol. 3: Instrumental

2:43

6

Трек Memphis Mud Slide

Memphis Mud Slide

Doug Perkins

,

Steve Goomas

Best of Country & Western, Vol. 3: Instrumental

3:02

7

Трек Rock the Cradle Joe

Rock the Cradle Joe

Paul Lenart

,

Bill Matthiesen

Best of Country & Western, Vol. 3: Instrumental

2:14

8

Трек Lost John

Lost John

Saul Broudy

,

Jerry Burnham

,

Stephen Wade

Best of Country & Western, Vol. 3: Instrumental

1:46

9

Трек Let's Move It

Let's Move It

Paul Lenart

,

John Curtis

Best of Country & Western, Vol. 3: Instrumental

3:11

10

Трек East Ridge Rag

East Ridge Rag

Dalton Roberts

Best of Country & Western, Vol. 3: Instrumental

1:24

11

Трек Western View

Western View

Jim Harbourg

Best of Country & Western, Vol. 3: Instrumental

3:04

12

Трек Bush in the Shucks

Bush in the Shucks

Paul Anastasio

,

Tony Marcus

,

Bing Nathan

,

Bobby Black

,

Don Burnham

,

Jerry Burnham

Best of Country & Western, Vol. 3: Instrumental

1:41

13

Трек Western Square

Western Square

The Pierre Lavin Pop Band

Best of Country & Western, Vol. 3: Instrumental

2:30

14

Трек Country Blues

Country Blues

Randy Hinderling

Best of Country & Western, Vol. 3: Instrumental

3:41

15

Трек Catch the Train

Catch the Train

Armin Sabol

Best of Country & Western, Vol. 3: Instrumental

1:31

16

Трек John Hardy

John Hardy

Zan McLeod

,

Saul Broudy

,

Sam Morgan

,

Stephen Wade

Best of Country & Western, Vol. 3: Instrumental

1:46

17

Трек Turkey in the Straw

Turkey in the Straw

Zan McLeod

,

Saul Broudy

,

Sam Morgan

,

Stephen Wade

Best of Country & Western, Vol. 3: Instrumental

1:34

Информация о правообладателе: Sonoton Music
