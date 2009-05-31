О нас

Art Phillips

Art Phillips

Альбом  ·  2009

Gettin' on with the Good Life

#Поп
Art Phillips

Артист

Art Phillips

Релиз Gettin' on with the Good Life

#

Название

Альбом

1

Трек Best of Friends

Best of Friends

Art Phillips

Gettin' on with the Good Life

2:36

2

Трек Tropical Holiday

Tropical Holiday

Art Phillips

Gettin' on with the Good Life

2:59

3

Трек Floating Sky

Floating Sky

Art Phillips

Gettin' on with the Good Life

2:32

4

Трек Festival of Fun

Festival of Fun

Art Phillips

Gettin' on with the Good Life

2:44

5

Трек City Lifestyle

City Lifestyle

Art Phillips

Gettin' on with the Good Life

3:02

6

Трек Fresh Breeze

Fresh Breeze

Art Phillips

Gettin' on with the Good Life

3:06

7

Трек Feeling so Alive

Feeling so Alive

Art Phillips

Gettin' on with the Good Life

3:03

8

Трек Celebration of Life

Celebration of Life

Art Phillips

Gettin' on with the Good Life

2:48

9

Трек Forward Motion

Forward Motion

Art Phillips

Gettin' on with the Good Life

2:35

10

Трек Super Drive

Super Drive

Art Phillips

Gettin' on with the Good Life

2:48

11

Трек Easy Living

Easy Living

Art Phillips

Gettin' on with the Good Life

2:42

Информация о правообладателе: Sonoton Music
