Matthias Reznik

Matthias Reznik

,

Detlef Kaczmarcyk

,

Otto Sieben

и 

ещё 2

Сингл  ·  2008

A Contemporary Look at Medieval Music (Ein Zeitgenössischer Blick Auf Die Musik Des Mittelalters)

#Классическая
Matthias Reznik

Артист

Matthias Reznik

Релиз A Contemporary Look at Medieval Music (Ein Zeitgenössischer Blick Auf Die Musik Des Mittelalters)

#

Название

Альбом

1

Трек Rocking Washerwomen

Rocking Washerwomen

Jens Ewald

,

Neil Grant

,

Detlef Kaczmarcyk

,

Matthias Reznik

A Contemporary Look at Medieval Music (Ein Zeitgenössischer Blick Auf Die Musik Des Mittelalters)

3:17

2

Трек Washerwomen

Washerwomen

Jens Ewald

,

Neil Grant

,

Detlef Kaczmarcyk

,

Matthias Reznik

A Contemporary Look at Medieval Music (Ein Zeitgenössischer Blick Auf Die Musik Des Mittelalters)

3:17

3

Трек Imitation

Imitation

Otto Sieben

A Contemporary Look at Medieval Music (Ein Zeitgenössischer Blick Auf Die Musik Des Mittelalters)

1:17

4

Трек Saltarello Napoletano

Saltarello Napoletano

Jens Ewald

,

Neil Grant

,

Detlef Kaczmarcyk

,

Matthias Reznik

A Contemporary Look at Medieval Music (Ein Zeitgenössischer Blick Auf Die Musik Des Mittelalters)

2:17

5

Трек Andante Cantabile

Andante Cantabile

Otto Sieben

A Contemporary Look at Medieval Music (Ein Zeitgenössischer Blick Auf Die Musik Des Mittelalters)

1:14

6

Трек Rock from Palestine

Rock from Palestine

Jens Ewald

,

Neil Grant

,

Detlef Kaczmarcyk

,

Matthias Reznik

A Contemporary Look at Medieval Music (Ein Zeitgenössischer Blick Auf Die Musik Des Mittelalters)

3:09

7

Трек Song from Palestine

Song from Palestine

Jens Ewald

,

Neil Grant

,

Detlef Kaczmarcyk

,

Matthias Reznik

A Contemporary Look at Medieval Music (Ein Zeitgenössischer Blick Auf Die Musik Des Mittelalters)

3:08

8

Трек Antiques

Antiques

Otto Sieben

A Contemporary Look at Medieval Music (Ein Zeitgenössischer Blick Auf Die Musik Des Mittelalters)

1:54

9

Трек Tourdion

Tourdion

Jens Ewald

,

Neil Grant

,

Detlef Kaczmarcyk

,

Matthias Reznik

A Contemporary Look at Medieval Music (Ein Zeitgenössischer Blick Auf Die Musik Des Mittelalters)

2:17

10

Трек Gothic Air

Gothic Air

Otto Sieben

A Contemporary Look at Medieval Music (Ein Zeitgenössischer Blick Auf Die Musik Des Mittelalters)

1:21

11

Трек Medieval Market Rock

Medieval Market Rock

Jens Ewald

,

Neil Grant

,

Detlef Kaczmarcyk

,

Matthias Reznik

A Contemporary Look at Medieval Music (Ein Zeitgenössischer Blick Auf Die Musik Des Mittelalters)

3:32

12

Трек Medieval Market

Medieval Market

Jens Ewald

,

Neil Grant

,

Detlef Kaczmarcyk

,

Matthias Reznik

A Contemporary Look at Medieval Music (Ein Zeitgenössischer Blick Auf Die Musik Des Mittelalters)

3:35

13

Трек Prelude for 2 Lutes

Prelude for 2 Lutes

Otto Sieben

A Contemporary Look at Medieval Music (Ein Zeitgenössischer Blick Auf Die Musik Des Mittelalters)

1:21

14

Трек Trotto

Trotto

Jens Ewald

,

Neil Grant

,

Detlef Kaczmarcyk

,

Matthias Reznik

A Contemporary Look at Medieval Music (Ein Zeitgenössischer Blick Auf Die Musik Des Mittelalters)

2:00

15

Трек Virginal Prelude

Virginal Prelude

Otto Sieben

A Contemporary Look at Medieval Music (Ein Zeitgenössischer Blick Auf Die Musik Des Mittelalters)

2:39

16

Трек The Lovely Month of May

The Lovely Month of May

Jens Ewald

,

Neil Grant

,

Detlef Kaczmarcyk

,

Matthias Reznik

A Contemporary Look at Medieval Music (Ein Zeitgenössischer Blick Auf Die Musik Des Mittelalters)

2:20

17

Трек Arcades

Arcades

Otto Sieben

A Contemporary Look at Medieval Music (Ein Zeitgenössischer Blick Auf Die Musik Des Mittelalters)

1:10

18

Трек Joyful Evening

Joyful Evening

Jens Ewald

,

Neil Grant

,

Detlef Kaczmarcyk

,

Matthias Reznik

A Contemporary Look at Medieval Music (Ein Zeitgenössischer Blick Auf Die Musik Des Mittelalters)

2:52

19

Трек Art Gallery

Art Gallery

Otto Sieben

A Contemporary Look at Medieval Music (Ein Zeitgenössischer Blick Auf Die Musik Des Mittelalters)

2:06

20

Трек Relish May

Relish May

Jens Ewald

,

Neil Grant

,

Detlef Kaczmarcyk

,

Matthias Reznik

A Contemporary Look at Medieval Music (Ein Zeitgenössischer Blick Auf Die Musik Des Mittelalters)

2:27

21

Трек Galliarde Francaise

Galliarde Francaise

Otto Sieben

A Contemporary Look at Medieval Music (Ein Zeitgenössischer Blick Auf Die Musik Des Mittelalters)

1:20

22

Трек Pavane for Crumhorn and Drum

Pavane for Crumhorn and Drum

Otto Sieben

A Contemporary Look at Medieval Music (Ein Zeitgenössischer Blick Auf Die Musik Des Mittelalters)

1:28

Информация о правообладателе: Sonoton Music
