Haitham Al Hamwi

Haitham Al Hamwi

Альбом  ·  2009

News from the Middle East

#Со всего мира
Haitham Al Hamwi

Артист

Haitham Al Hamwi

Релиз News from the Middle East

#

Название

Альбом

1

Трек Focus on Dubai

Focus on Dubai

Haitham Al Hamwi

News from the Middle East

2:17

2

Трек Masked Terrorist

Masked Terrorist

Haitham Al Hamwi

News from the Middle East

2:17

3

Трек Occupation Forces

Occupation Forces

Haitham Al Hamwi

News from the Middle East

2:54

4

Трек Arabic Environment

Arabic Environment

Haitham Al Hamwi

News from the Middle East

2:33

5

Трек Because of Oil

Because of Oil

Haitham Al Hamwi

News from the Middle East

2:59

6

Трек Stories of Now and Then

Stories of Now and Then

Haitham Al Hamwi

News from the Middle East

2:40

7

Трек Heart Tears

Heart Tears

Haitham Al Hamwi

News from the Middle East

2:41

8

Трек Calls of the Wild

Calls of the Wild

Haitham Al Hamwi

News from the Middle East

2:47

9

Трек Unbalanced Case

Unbalanced Case

Haitham Al Hamwi

News from the Middle East

2:58

10

Трек Free Will

Free Will

Haitham Al Hamwi

News from the Middle East

2:33

11

Трек Scars

Scars

Haitham Al Hamwi

News from the Middle East

2:52

12

Трек Ruins

Ruins

Haitham Al Hamwi

News from the Middle East

2:40

13

Трек Strife

Strife

Haitham Al Hamwi

News from the Middle East

2:34

14

Трек Azalea Blossoms

Azalea Blossoms

Haitham Al Hamwi

News from the Middle East

2:30

15

Трек Party in the Desert

Party in the Desert

Haitham Al Hamwi

News from the Middle East

2:34

16

Трек Meeting Friends

Meeting Friends

Haitham Al Hamwi

News from the Middle East

2:13

Информация о правообладателе: Sonoton Music
