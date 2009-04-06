О нас

Lee Pomeroy

Lee Pomeroy

,

John Fox

,

Christian Schulz

и 

ещё 6

Сингл  ·  2009

Adagios

Lee Pomeroy

Артист

Lee Pomeroy

Релиз Adagios

#

Название

Альбом

1

Трек Adagio Serioso

Adagio Serioso

Christian Schulz

,

Arad State Philharmonic Orchestra

Adagios

3:07

2

Трек Elegia Espressiva

Elegia Espressiva

Gregor F. Narholz

,

The Bulgarian Film Orchestra

Adagios

3:51

3

Трек Adagio from Sonata No. 1 in D Maj

Adagio from Sonata No. 1 in D Maj

Christian Schulz

,

Arad State Philharmonic Orchestra

Adagios

3:03

4

Трек Pastoral Adagio

Pastoral Adagio

Alfred Kluten

,

Stuttgarter Kammerorchester

Adagios

2:57

5

Трек Adagio from Sonata, Op. 5/5

Adagio from Sonata, Op. 5/5

Christian Schulz

,

Arad State Philharmonic Orchestra

Adagios

3:24

6

Трек Love's Joy

Love's Joy

Christian Schulz

,

Arad State Philharmonic Orchestra

Adagios

2:54

7

Трек Piano Adagio

Piano Adagio

Martin Price

,

Lee Pomeroy

Adagios

2:01

8

Трек Funeral March from Symphony No. 3

Funeral March from Symphony No. 3

Gregor F. Narholz

,

The Bulgarian Film Orchestra

Adagios

3:07

9

Трек Adagio from Sonata in D Min

Adagio from Sonata in D Min

Christian Schulz

,

Arad State Philharmonic Orchestra

Adagios

2:52

10

Трек Adagio from Symphony No. 7

Adagio from Symphony No. 7

Gregor F. Narholz

Adagios

2:44

11

Трек Adagio for Wind Quintet and Strings

Adagio for Wind Quintet and Strings

Alfred Kluten

,

Stuttgarter Kammerorchester

Adagios

2:44

12

Трек Adagio from Quartet in E Min

Adagio from Quartet in E Min

Christian Schulz

,

Arad State Philharmonic Orchestra

Adagios

3:29

13

Трек Adagio from Clarinet Concerto

Adagio from Clarinet Concerto

Alfred Kluten

,

Stuttgarter Kammerorchester

Adagios

3:24

14

Трек Scenic Impression

Scenic Impression

Alfred Kluten

,

Stuttgarter Kammerorchester

Adagios

2:36

15

Трек Adagio Francese

Adagio Francese

Christian Schulz

,

Arad State Philharmonic Orchestra

Adagios

3:16

16

Трек Andante from Piano Concerto 21 "Elvira Madigan"

Andante from Piano Concerto 21 "Elvira Madigan"

Gregor F. Narholz

Adagios

3:02

17

Трек Adagio from Tired of Living

Adagio from Tired of Living

Gregor F. Narholz

,

The Bulgarian Film Orchestra

Adagios

4:51

18

Трек Land of Hope and Glory

Land of Hope and Glory

John Fox

Adagios

1:01

19

Трек In the Mood for Bach from Sonata Eb Maj

In the Mood for Bach from Sonata Eb Maj

Norman Candler

Adagios

3:17

20

Трек Theme of a Summernight from Symphony No. 1

Theme of a Summernight from Symphony No. 1

Norman Candler

Adagios

2:28

21

Трек Notturno from String Quartet No. 2

Notturno from String Quartet No. 2

Norman Candler

Adagios

2:43

22

Трек Theme for a Lady F. Piano Con. 21 "Elvira Madigan"

Theme for a Lady F. Piano Con. 21 "Elvira Madigan"

Norman Candler

Adagios

3:11

23

Трек Adagio Cantabile from Grande Sonate Pathetique

Adagio Cantabile from Grande Sonate Pathetique

Norman Candler

Adagios

3:13

Информация о правообладателе: Sonoton Music
