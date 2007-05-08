О нас

Jerry Mengo

Jerry Mengo

,

John Fiddy

,

The Pride of London Big Band

и 

ещё 1

Альбом  ·  2007

Gee Whiz!

1 лайк

Jerry Mengo

Артист

Jerry Mengo

Релиз Gee Whiz!

#

Название

Альбом

1

Трек The Opener

The Opener

John Fiddy

,

The Pride of London Big Band

Gee Whiz!

2:36

2

Трек Silken Lady

Silken Lady

John Fiddy

,

The Pride of London Big Band

Gee Whiz!

4:43

3

Трек G's Jump

G's Jump

John Fiddy

,

The Pride of London Big Band

Gee Whiz!

3:45

4

Трек Monday Night Call

Monday Night Call

John Fiddy

,

The Pride of London Big Band

Gee Whiz!

3:29

5

Трек Swinging Wanderer

Swinging Wanderer

John Fiddy

,

The Pride of London Big Band

Gee Whiz!

2:59

6

Трек Mucho Macho

Mucho Macho

John Fiddy

,

The Pride of London Big Band

Gee Whiz!

3:37

7

Трек Meet Mr. Big

Meet Mr. Big

John Fiddy

,

The Pride of London Big Band

Gee Whiz!

3:37

8

Трек The Late Show

The Late Show

John Fiddy

,

The Pride of London Big Band

Gee Whiz!

4:04

9

Трек Gee Whiz!

Gee Whiz!

John Fiddy

,

The Pride of London Big Band

Gee Whiz!

3:09

10

Трек Conchita

Conchita

John Fiddy

,

The Pride of London Big Band

Gee Whiz!

3:18

11

Трек Blue Angels

Blue Angels

John Fiddy

,

The Pride of London Big Band

Gee Whiz!

2:50

12

Трек Rio Con Brio

Rio Con Brio

John Fiddy

,

The Pride of London Big Band

Gee Whiz!

2:32

13

Трек Walking with Nicole

Walking with Nicole

Jerry Mengo

Gee Whiz!

2:36

14

Трек A Touch of Glamour

A Touch of Glamour

Jerry Mengo

Gee Whiz!

3:16

15

Трек Costa Borada

Costa Borada

Jerry Mengo

Gee Whiz!

2:40

16

Трек Manhattan Kaleidoscope

Manhattan Kaleidoscope

Jerry Mengo

Gee Whiz!

3:23

17

Трек It's Music Time

It's Music Time

Jerry Mengo

Gee Whiz!

2:47

18

Трек Get on the Band Wagon

Get on the Band Wagon

Jerry Mengo

Gee Whiz!

3:38

19

Трек A Little Swing Means a Lot

A Little Swing Means a Lot

Jerry Mengo

Gee Whiz!

3:37

20

Трек Swing Low Sweet Chariot

Swing Low Sweet Chariot

Jerry Mengo

Gee Whiz!

3:13

21

Трек Down the Avenue

Down the Avenue

Jerry Mengo

Gee Whiz!

2:31

22

Трек Ouro Preto

Ouro Preto

Jerry Mengo

Gee Whiz!

3:22

23

Трек A Very Special Evening

A Very Special Evening

Jerry Mengo

Gee Whiz!

2:39

Информация о правообладателе: Sonoton Music
