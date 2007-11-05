О нас

DJ Crissy

DJ Crissy

,

Hannes Treiber

,

Xyco

и 

ещё 6

Альбом  ·  2007

Urban Reality

#Электроника
DJ Crissy

Артист

DJ Crissy

Релиз Urban Reality

#

Название

Альбом

1

Трек Urban Outlaws

Urban Outlaws

Mike Sampey

,

Mark O'Grady

Urban Reality

2:12

2

Трек Dangerous Driver

Dangerous Driver

Mike Sampey

,

Mark O'Grady

Urban Reality

2:26

3

Трек Red Goofball

Red Goofball

Wesley Plass

,

Hannes Treiber

Urban Reality

1:29

4

Трек Twisted Cities

Twisted Cities

Mike Sampey

,

Mark O'Grady

Urban Reality

2:13

5

Трек Mummified Funk

Mummified Funk

Andrew Potterton

Urban Reality

3:22

6

Трек Yakka

Yakka

Tim Juckes

Urban Reality

3:39

7

Трек The Real Mccoy

The Real Mccoy

Wesley Plass

,

Hannes Treiber

Urban Reality

1:30

8

Трек Shadow Stealer

Shadow Stealer

Mike Sampey

,

Mark O'Grady

Urban Reality

2:19

9

Трек The Kid in Me

The Kid in Me

Andrew Potterton

Urban Reality

2:52

10

Трек Covert

Covert

Tim Juckes

Urban Reality

2:06

11

Трек A Zooie Place

A Zooie Place

Wesley Plass

,

Hannes Treiber

Urban Reality

1:35

12

Трек Subway Stalker

Subway Stalker

Mike Sampey

,

Mark O'Grady

Urban Reality

2:03

13

Трек Street Sweat

Street Sweat

Mike Sampey

,

Mark O'Grady

Urban Reality

2:11

14

Трек Fuzz Around

Fuzz Around

Wesley Plass

,

Hannes Treiber

Urban Reality

1:34

15

Трек City Ahead

City Ahead

Tim Juckes

Urban Reality

1:40

16

Трек The Icy Cage

The Icy Cage

Mike Sampey

,

Mark O'Grady

Urban Reality

2:13

17

Трек Chicago Streets

Chicago Streets

DJ Hotnail

,

DJ Crissy

,

Xyco

Urban Reality

1:30

18

Трек Sassy Gang

Sassy Gang

Mike Sampey

,

Mark O'Grady

Urban Reality

2:04

19

Трек Propulsion

Propulsion

Tim Juckes

Urban Reality

2:30

20

Трек Summersonic

Summersonic

Mike Sampey

,

Mark O'Grady

Urban Reality

3:19

21

Трек Thank Your Funky Stars

Thank Your Funky Stars

Mike Sampey

,

Mark O'Grady

Urban Reality

2:38

Информация о правообладателе: Sonoton Music
