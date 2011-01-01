О нас

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
Rich Samalin

Rich Samalin

,

Chris Hajian

,

Otto Sieben

и 

ещё 6

Альбом  ·  2011

Contemporary Action

Rich Samalin

Артист

Rich Samalin

Релиз Contemporary Action

#

Название

Альбом

1

Трек Panic Attacks

Panic Attacks

Anselm Kreuzer

Contemporary Action

1:31

2

Трек The Ritual

The Ritual

Gregor F. Narholz

,

Sonoton Film Orchestra

Contemporary Action

2:01

3

Трек Frantic Jungle Pursuit

Frantic Jungle Pursuit

Gabriel Shadid

Contemporary Action

1:03

4

Трек Intense Chase

Intense Chase

Gabriel Shadid

Contemporary Action

1:47

5

Трек Drug Salad

Drug Salad

Anselm Kreuzer

Contemporary Action

1:04

6

Трек Run Mona Run

Run Mona Run

Chris Hajian

,

Rich Samalin

Contemporary Action

2:00

7

Трек Nervous Ghosts

Nervous Ghosts

Robert Narholz

,

Sonoton Film Orchestra

,

Gregor F. Narholz

Contemporary Action

1:02

8

Трек Take Down

Take Down

Gabriel Shadid

Contemporary Action

1:25

9

Трек Wheels of Justice

Wheels of Justice

Gabriel Shadid

Contemporary Action

1:40

10

Трек Seek and Destroy

Seek and Destroy

Chris Hajian

,

Rich Samalin

Contemporary Action

1:48

11

Трек On Dangerous Ground

On Dangerous Ground

Anselm Kreuzer

Contemporary Action

1:20

12

Трек Nervous Heist

Nervous Heist

Gabriel Shadid

Contemporary Action

1:04

13

Трек Pressure Point

Pressure Point

Chris Hajian

,

Rich Samalin

Contemporary Action

1:02

14

Трек High Alert

High Alert

Chris Hajian

,

Rich Samalin

Contemporary Action

1:46

15

Трек Ultimate Spine Chiller

Ultimate Spine Chiller

Otto Sieben

,

Sonoton Film Orchestra

,

Gregor F. Narholz

Contemporary Action

0:47

16

Трек Dance with the Demons

Dance with the Demons

Robert Narholz

,

Sonoton Film Orchestra

,

Gregor F. Narholz

Contemporary Action

1:04

17

Трек More Tension

More Tension

Anselm Kreuzer

Contemporary Action

1:36

18

Трек Zombies

Zombies

Robert Narholz

,

Sonoton Film Orchestra

,

Gregor F. Narholz

Contemporary Action

0:55

19

Трек Wildness

Wildness

Chris Walden

Contemporary Action

1:16

20

Трек Lost Continent

Lost Continent

Chris Hajian

,

Rich Samalin

Contemporary Action

1:01

21

Трек The Jackal

The Jackal

Chris Hajian

,

Rich Samalin

Contemporary Action

1:38

22

Трек Rough Terrain

Rough Terrain

Chris Hajian

,

Rich Samalin

Contemporary Action

1:39

23

Трек Adrenalin Chase

Adrenalin Chase

Anselm Kreuzer

Contemporary Action

1:36

24

Трек Toil and Trouble

Toil and Trouble

Anselm Kreuzer

Contemporary Action

1:04

25

Трек Federal Intrigue

Federal Intrigue

Gabriel Shadid

Contemporary Action

1:05

26

Трек Determinate

Determinate

Anselm Kreuzer

Contemporary Action

1:25

Информация о правообладателе: Sonoton Trailer Tracks
Волна по релизу


