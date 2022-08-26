О нас

Найти трек, подкаст, книгу...

Willy Astor

Willy Astor

,

Cornelio Claudio Kreusch

,

Andreas Schnermann

и 

ещё 2

Альбом  ·  2022

Piano Moments

#Джаз
Willy Astor

Артист

Willy Astor

Релиз Piano Moments

#

Название

Альбом

1

Трек Sala Vacia

Sala Vacia

Las Sombras

Piano Moments

2:44

2

Трек El Día Que Me Quieras

El Día Que Me Quieras

Quadro Nuevo

Piano Moments

4:56

3

Трек My Waltz

My Waltz

Chris Gall

Piano Moments

3:01

4

Трек Boedo, Cuarto Día

Boedo, Cuarto Día

Chris Gall

Piano Moments

2:04

5

Трек Hermanos

Hermanos

Berta Epple

Piano Moments

5:14

6

Трек Come Prima

Come Prima

Mulo Francel

,

Nicole Heartseeker

Piano Moments

2:58

7

Трек Die Zuhälterballade

Die Zuhälterballade

Lars Duppler Trio

Piano Moments

6:40

8

Трек In a Sentimental Mood

In a Sentimental Mood

Gina

,

Jermaine Landsberger Trio

,

Helmut Kagerer

Piano Moments

6:22

9

Трек Backyard Blues

Backyard Blues

Andreas Schnermann

Piano Moments

1:22

10

Трек Michels Tune

Michels Tune

Jermaine Landsberger Trio

,

Bireli Lagrene

Piano Moments

5:01

11

Трек Liebe ist die schönste Erfindung

Liebe ist die schönste Erfindung

Willy Astor

Piano Moments

3:11

12

Трек Caira

Caira

Cornelius Claudio Kreusch

Piano Moments

2:48

13

Трек For My Father

For My Father

Cornelius Claudio Kreusch

Piano Moments

7:01

14

Трек Yorke's Guitar

Yorke's Guitar

Mulo Francel

,

Chris Gall

Piano Moments

5:07

15

Трек Remember Paco

Remember Paco

Cornelius Claudio Kreusch

Piano Moments

5:06

16

Трек Ballade Pour Didier

Ballade Pour Didier

Stochelo Rosenberg

,

Jermaine Landsberger

,

Didier Lockwood

,

Joel Locher

,

Sebastiaan de Krom

Piano Moments

5:16

17

Трек It Don't Mean a Thing

It Don't Mean a Thing

Kilian Kemmer Trio

,

Masaki Kai

,

Matthias Gmelin

Piano Moments

3:06

Информация о правообладателе: Fine Music
