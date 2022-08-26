Информация о правообладателе: Edition Collage
Сингл · 2022
Tea for Two (Live)
Другие альбомы исполнителя
Paris 19602024 · Альбом · Clark Terry
Live in Ottobrunn (Solo Piano)2022 · Альбом · Martial Solal
Round Midnight (Live)2022 · Сингл · Martial Solal
Tea for Two (Live)2022 · Сингл · Martial Solal
Jean-Luc Godard's "A bout de souffle"2022 · Альбом · Martial Solal
The Remasters2021 · Альбом · Martial Solal
Sidney Bechet Martial Solal2021 · Альбом · Sidney Bechet
Coming Yesterday - Live at Salle Gaveau 2019 (Live)2021 · Альбом · Martial Solal
Picture Window2020 · Альбом · Martial Solal
Original Jazz Movie Soundtracks, Vol. 62019 · Альбом · Duke Jordan
The Man I Love2018 · Альбом · Martial Solal
Stella by Starlight2018 · Альбом · Martial Solal
Solo Piano: Unreleased 1966 Los Angeles Session. Volume 22018 · Альбом · Martial Solal
Yesterdays2018 · Альбом · Martial Solal