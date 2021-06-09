О нас

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Prem Terang

Prem Terang

Сингл  ·  2021

Oh Neser

#Альтернативный рок
Prem Terang

Артист

Prem Terang

Релиз Oh Neser

#

Название

Альбом

1

Трек Oh Neser

Oh Neser

Prem Terang

Oh Neser

4:00

Информация о правообладателе: Ser Production Music ( Powered by Vin Digital Media )
Другие альбомы исполнителя

Релиз Nang Sarti Pen Nesarti
Nang Sarti Pen Nesarti2024 · Сингл · Prem Terang
Релиз Joi Joi Pen (From "Parlin Parlo")
Joi Joi Pen (From "Parlin Parlo")2023 · Сингл · Prem Terang
Релиз Boche Ari
Boche Ari2023 · Сингл · Akangsha Enghipi
Релиз Hinchongpi
Hinchongpi2022 · Сингл · Akangsha Enghipi
Релиз Simbon Arani
Simbon Arani2022 · Сингл · Akangsha Enghipi
Релиз Monjirso
Monjirso2022 · Сингл · Prem Terang
Релиз Oh Neser
Oh Neser2021 · Сингл · Prem Terang
Релиз Kamunthi (feat. Akangsha Enghipi)
Kamunthi (feat. Akangsha Enghipi)2021 · Сингл · Prem Terang
Релиз Lori Nerijak (feat. Nitu Timungpi)
Lori Nerijak (feat. Nitu Timungpi)2021 · Сингл · Prem Terang
Релиз Ne Nang Cheponpo
Ne Nang Cheponpo2021 · Сингл · Prem Terang
Релиз Klimso Ahut Pen (feat. Omphu Tokbipi)
Klimso Ahut Pen (feat. Omphu Tokbipi)2021 · Сингл · Prem Terang
Релиз Sengthethe Bibi (feat. Sinki Jarambusa)
Sengthethe Bibi (feat. Sinki Jarambusa)2021 · Сингл · Prem Terang
Релиз Kamunthi (feat. Akangsha Enghipi)
Kamunthi (feat. Akangsha Enghipi)2021 · Сингл · Prem Terang
Релиз Ne Kangthui (feat. Akangsha Enghipi)
Ne Kangthui (feat. Akangsha Enghipi)2021 · Сингл · Prem Terang

