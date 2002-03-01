О нас

Filhos do Homem

Filhos do Homem

Альбом  ·  2002

Mãos Limpas Coração Puro (Live)

#Поп-рок
Filhos do Homem

Артист

Filhos do Homem

Релиз Mãos Limpas Coração Puro (Live)

#

Название

Альбом

1

Трек Introdução

Introdução

Filhos do Homem

Mãos Limpas Coração Puro (Live)

1:13

2

Трек Introdução (Live)

Introdução (Live)

Filhos do Homem

Mãos Limpas Coração Puro (Live)

2:24

3

Трек Mãos Limpas (Live)

Mãos Limpas (Live)

Filhos do Homem

Mãos Limpas Coração Puro (Live)

6:22

4

Трек Som das Águas (Live)

Som das Águas (Live)

Filhos do Homem

Mãos Limpas Coração Puro (Live)

7:40

5

Трек Chuva

Chuva

Filhos do Homem

Mãos Limpas Coração Puro (Live)

0:56

6

Трек Livre

Livre

Filhos do Homem

Mãos Limpas Coração Puro (Live)

5:51

7

Трек Posso Descansar (Live)

Posso Descansar (Live)

Filhos do Homem

Mãos Limpas Coração Puro (Live)

4:54

8

Трек Vem e Toma o Teu Lugar (Live)

Vem e Toma o Teu Lugar (Live)

Filhos do Homem

Mãos Limpas Coração Puro (Live)

8:17

9

Трек Eu Preciso de Ti (Live)

Eu Preciso de Ti (Live)

Filhos do Homem

Mãos Limpas Coração Puro (Live)

7:11

10

Трек Senhor Leva-Me (Live)

Senhor Leva-Me (Live)

Filhos do Homem

Mãos Limpas Coração Puro (Live)

7:30

11

Трек Sei Que Estás Aqui (Live)

Sei Que Estás Aqui (Live)

Filhos do Homem

Mãos Limpas Coração Puro (Live)

7:47

12

Трек O Povo, o Soldado e a Noiva (Live)

O Povo, o Soldado e a Noiva (Live)

Filhos do Homem

Mãos Limpas Coração Puro (Live)

8:29

13

Трек Abra o Coração (Live)

Abra o Coração (Live)

Filhos do Homem

Mãos Limpas Coração Puro (Live)

7:07

Информация о правообладателе: Filhos do Homem
