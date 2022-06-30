О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Информация о правообладателе: Masters Music Media
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Nurmahal Nede Di
Nurmahal Nede Di2023 · Сингл · Taranveer Singh Taggar
Релиз Satguru Aye
Satguru Aye2023 · Сингл · Taranveer Singh Taggar
Релиз Gal Eh Maadi Aa
Gal Eh Maadi Aa2023 · Сингл · Taranveer Singh Taggar
Релиз Sade Nall Pyaar
Sade Nall Pyaar2022 · Сингл · Taranveer Singh Taggar
Релиз Kabaddi Kabaddi
Kabaddi Kabaddi2022 · Сингл · Taranveer Singh Taggar
Релиз Udeeke
Udeeke2022 · Сингл · Taranveer Singh Taggar
Релиз Har Sheh
Har Sheh2022 · Сингл · Taranveer Singh Taggar
Релиз Gabhru Dabda Ni
Gabhru Dabda Ni2022 · Сингл · Taranveer Singh Taggar
Релиз Gabhru Dabda Ni
Gabhru Dabda Ni2022 · Альбом · Taranveer Singh Taggar
Релиз Ji Ji
Ji Ji2022 · Сингл · Taranveer Singh Taggar
Релиз Ji Ji
Ji Ji2022 · Альбом · Taranveer Singh Taggar
Релиз Love Vibe
Love Vibe2022 · Сингл · Taranveer Singh Taggar
Релиз Love Vibe
Love Vibe2022 · Альбом · Taranveer Singh Taggar
Релиз Kabza
Kabza2022 · Сингл · Taranveer Singh Taggar

Похожие артисты

Taranveer Singh Taggar
Артист

Taranveer Singh Taggar

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож