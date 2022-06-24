Информация о правообладателе: Bhojpuri Tehelka
Сингл · 2022
Jake Suti Ae Saiyan Bahra
#
Название
Альбом
Волна по релизу
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции
Другие альбомы исполнителя
Arthiya2024 · Сингл · Rock Pritam
Tu Badal Jaibhi Ge2024 · Сингл · Rock Pritam
Daal Deto Kholi Salwarva2023 · Сингл · Rock Pritam
Jake Suti Ae Saiyan Bahra2022 · Сингл · Rock Pritam
Compromise2022 · Альбом · Rock Pritam
Maja Otne Ba Sanghe Sutaila Se2022 · Альбом · Rock Pritam
Chokh Pichkari2022 · Альбом · Rock Pritam
Daal Deto Kholi Salwarva2022 · Альбом · Rock Pritam
Balamua Roti Bele Le2021 · Альбом · Rock Pritam
Je Je Kahali Ge Chhori Sab Jan Galiyo2021 · Альбом · Rock Pritam
Bhaiya kah Delhi Chhori Dilba Tut Gale Ge2021 · Альбом · Rock Pritam
Je Je kahali Ge Chhori Sab Jan Galiyo2021 · Альбом · Rock Pritam
Bhaiya Ke Sali2021 · Сингл · Rock Pritam
Makeup Wala Mukhda2021 · Альбом · Rock Pritam