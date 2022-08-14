О нас

Пётр Гладких

Пётр Гладких

Альбом  ·  2022

Акустический альбом

#Шансон
Пётр Гладких

Артист

Пётр Гладких

Релиз Акустический альбом

Название

Альбом

1

Трек Мокрый асфальт (Acoustic Version)

Мокрый асфальт (Acoustic Version)

Пётр Гладких

Акустический альбом

3:05

2

Трек Дождь (Acoustic Version)

Дождь (Acoustic Version)

Пётр Гладких

Акустический альбом

2:24

3

Трек Девочка мечта (Acoustic Version)

Девочка мечта (Acoustic Version)

Пётр Гладких

Акустический альбом

3:19

4

Трек Седая ночь (Acoustic Version)

Седая ночь (Acoustic Version)

Пётр Гладких

Акустический альбом

2:13

5

Трек Дождливый вечер (Acoustic Version)

Дождливый вечер (Acoustic Version)

Пётр Гладких

Акустический альбом

1:57

6

Трек Грибной дождь (Acoustic Version)

Грибной дождь (Acoustic Version)

Пётр Гладких

Акустический альбом

1:56

7

Трек Грёзы (Acoustic Version)

Грёзы (Acoustic Version)

Пётр Гладких

Акустический альбом

2:18

8

Трек Шрамы на лице (Acoustic Version)

Шрамы на лице (Acoustic Version)

Пётр Гладких

Акустический альбом

2:45

9

Трек Обман (Acoustic Version)

Обман (Acoustic Version)

Пётр Гладких

Акустический альбом

2:31

10

Трек Замужем (Acoustic Version)

Замужем (Acoustic Version)

Пётр Гладких

Акустический альбом

2:39

11

Трек Момент (Acoustic Version)

Момент (Acoustic Version)

Пётр Гладких

Акустический альбом

1:56

12

Трек Сон (Acoustic Version)

Сон (Acoustic Version)

Пётр Гладких

Акустический альбом

3:37

13

Трек Я был не прав (Acoustic Version)

Я был не прав (Acoustic Version)

Пётр Гладких

Акустический альбом

3:35

14

Трек По старым улицам

По старым улицам

Пётр Гладких

Акустический альбом

2:44

15

Трек Жить сегодня

Жить сегодня

Пётр Гладких

Акустический альбом

2:25

16

Трек Холодный дождь

Холодный дождь

Пётр Гладких

Акустический альбом

3:18

Информация о правообладателе: Sferoom Distribution
