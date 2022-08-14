Информация о правообладателе: Sferoom Distribution
Альбом · 2022
Акустический альбом
Другие альбомы исполнителя
Между нами река2025 · Сингл · Пётр Гладких
Шрамы на лице2025 · Сингл · Пётр Гладких
Думаю о тебе2025 · Сингл · Пётр Гладких
Что скрывает ложь2025 · Сингл · Пётр Гладких
Отвезите меня2025 · Сингл · ШАН-ХАЙ
Акустический альбом: Песня моей души!2024 · Альбом · Пётр Гладких
Любимый человек2024 · Сингл · Шанхай
Тёмная вода2023 · Сингл · Пётр Гладких
Что скрывает ложь2023 · Сингл · Пётр Гладких
Альбом армейских песен2023 · Сингл · Пётр Гладких
Краски осени2022 · Сингл · Пётр Гладких
Акустический альбом2022 · Альбом · Пётр Гладких