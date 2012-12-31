О нас

Chocolate Hairspray

Chocolate Hairspray

,

M.Ozolin

Альбом  ·  2012

The Pink Crow

Контент 18+

#Электро
Chocolate Hairspray

Артист

Chocolate Hairspray

Релиз The Pink Crow

#

Название

Альбом

1

Трек Crush Fetish

Crush Fetish

Chocolate Hairspray

The Pink Crow

1:36

2

Трек Rabid Panda

Rabid Panda

Chocolate Hairspray

The Pink Crow

2:07

3

Трек Russian Bear

Russian Bear

Chocolate Hairspray

The Pink Crow

2:15

4

Трек Bitch (Kir.K Mix)

Bitch (Kir.K Mix)

Chocolate Hairspray

The Pink Crow

1:11

5

Трек Dead Horse

Dead Horse

Chocolate Hairspray

The Pink Crow

2:31

6

Трек Cute Kitten Killer

Cute Kitten Killer

Chocolate Hairspray

The Pink Crow

3:42

7

Трек Emotions of Kir.K: Part I (Angst)

Emotions of Kir.K: Part I (Angst)

Chocolate Hairspray

The Pink Crow

1:19

8

Трек Fox Killer from Outer Space & Shitolution

Fox Killer from Outer Space & Shitolution

Chocolate Hairspray

The Pink Crow

2:32

9

Трек Chocolate Breakdown

Chocolate Breakdown

Chocolate Hairspray

The Pink Crow

1:54

10

Трек Hamster Dealer & Bunny Raver

Hamster Dealer & Bunny Raver

Chocolate Hairspray

The Pink Crow

2:29

11

Трек Scream and Blood

Scream and Blood

Chocolate Hairspray

,

M.Ozolin

The Pink Crow

3:11

12

Трек The Pink Crow

The Pink Crow

Chocolate Hairspray

The Pink Crow

3:09

13

Трек All Pigs Go to Soup

All Pigs Go to Soup

Chocolate Hairspray

The Pink Crow

1:00

14

Трек Emotions of Kir.K: Part II (Go with Me)

Emotions of Kir.K: Part II (Go with Me)

Chocolate Hairspray

The Pink Crow

1:16

15

Трек Future Sailors (First CH Song)

Future Sailors (First CH Song)

Chocolate Hairspray

The Pink Crow

2:15

Информация о правообладателе: Chocolate Hairspray
