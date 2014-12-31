О нас

Егор Гугаев

Егор Гугаев

Альбом  ·  2014

Делать неправильно

#Русский рок#Рок

1 лайк

Егор Гугаев

Артист

Егор Гугаев

Релиз Делать неправильно

#

Название

Альбом

1

Трек Делать неправильно

Делать неправильно

Егор Гугаев

Делать неправильно

3:11

2

Трек Там, там

Там, там

Егор Гугаев

Делать неправильно

3:12

3

Трек Дорожная

Дорожная

Егор Гугаев

Делать неправильно

2:29

4

Трек Я скучаю по зимнему городу

Я скучаю по зимнему городу

Егор Гугаев

Делать неправильно

2:40

5

Трек Девочка

Девочка

Егор Гугаев

Делать неправильно

1:59

6

Трек Фонарик

Фонарик

Егор Гугаев

Делать неправильно

2:45

7

Трек Лётчица

Лётчица

Егор Гугаев

Делать неправильно

3:10

8

Трек Одевайтесь теплее

Одевайтесь теплее

Егор Гугаев

Делать неправильно

3:25

9

Трек Связи больше нет

Связи больше нет

Егор Гугаев

Делать неправильно

3:31

Информация о правообладателе: RU.MEDIA
Волна по релизу
