Волна по релизу
Релиз Black Metal
Black Metal2024 · Сингл · Starscream
Релиз FUCK THE VLONE
FUCK THE VLONE2024 · Сингл · Starscream
Релиз PS1
PS12023 · Сингл · Starscream
Релиз LVL - DOOM
LVL - DOOM2023 · Альбом · Starscream
Релиз Project Pat
Project Pat2023 · Сингл · Starscream
Релиз ASSEMBLE THE CHAIN
ASSEMBLE THE CHAIN2022 · Альбом · Starscream
Релиз Assemble the Chain
Assemble the Chain2022 · Альбом · Starscream
Релиз Pulang Panty
Pulang Panty2020 · Сингл · Starscream
Релиз Tunay Na Lakas
Tunay Na Lakas2020 · Альбом · Starscream
Релиз Everyday Standards
Everyday Standards2020 · Сингл · DA WAGE
Релиз Religion
Religion2019 · Сингл · Lanz
Релиз Future, Towards the Edge of Forever
Future, Towards the Edge of Forever2011 · Альбом · Starscream
Релиз STARSCREAM - UNIVERSE
STARSCREAM - UNIVERSE2010 · Сингл · Starscream
Релиз Future, and It Doesn't Work + Remixes
Future, and It Doesn't Work + Remixes2010 · Альбом · Starscream

