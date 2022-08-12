О нас

ЯЕР

ЯЕР

Сингл  ·  2022

Воскрешение

#Русский рэп#Рэп, ритм-н-блюз
ЯЕР

Артист

ЯЕР

Релиз Воскрешение

#

Название

Альбом

1

Трек Воскрешение

Воскрешение

ЯЕР

Воскрешение

2:22

Информация о правообладателе: F-EX RECORDS
Другие альбомы исполнителя

Релиз Флешбэк
Флешбэк2025 · Сингл · ЯЕР
Релиз Другой путь
Другой путь2025 · Сингл · ЯЕР
Релиз Первое проявление
Первое проявление2024 · Сингл · ЯЕР
Релиз Цель номер один
Цель номер один2024 · Сингл · Lindion
Релиз Харакири
Харакири2024 · Сингл · ЯЕР
Релиз Перестройка
Перестройка2023 · Сингл · ЯЕР
Релиз Подписка
Подписка2023 · Сингл · ЯЕР
Релиз Обращённый
Обращённый2023 · Сингл · ЯЕР
Релиз О прибытии
О прибытии2023 · Сингл · ЯЕР
Релиз Вступление (Universal Edition)
Вступление (Universal Edition)2023 · Сингл · ЯЕР
Релиз Сборник вопросов
Сборник вопросов2023 · Сингл · ЯЕР
Релиз Эго
Эго2022 · Сингл · ЯЕР
Релиз Воскрешение
Воскрешение2022 · Сингл · ЯЕР
Релиз ПРАВДА ИЛИ ЛОЖЬ?
ПРАВДА ИЛИ ЛОЖЬ?2022 · Сингл · ЯЕР

ЯЕР
Артист

ЯЕР

