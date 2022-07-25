О нас

Erny Ayuningsih

Erny Ayuningsih

Альбом  ·  2022

Sujen Sangkep

#Рок
Erny Ayuningsih

Артист

Erny Ayuningsih

Релиз Sujen Sangkep

#

Название

Альбом

1

Трек Bale Balak

Bale Balak

Erny Ayuningsih

Sujen Sangkep

8:27

2

Трек Sujen Sangkep

Sujen Sangkep

Erny Ayuningsih

Sujen Sangkep

7:30

3

Трек Tebait Siq Dengan

Tebait Siq Dengan

Erny Ayuningsih

Sujen Sangkep

4:42

4

Трек Sempait Salam

Sempait Salam

Erny Ayuningsih

Sujen Sangkep

4:21

5

Трек Bebalu Gantung

Bebalu Gantung

Erny Ayuningsih

Sujen Sangkep

5:25

6

Трек Icak Raok

Icak Raok

Erny Ayuningsih

Sujen Sangkep

6:56

7

Трек Cincin Bermate Biru

Cincin Bermate Biru

Erny Ayuningsih

Sujen Sangkep

5:33

8

Трек Sambel Colet

Sambel Colet

Erny Ayuningsih

,

Jhon KR

Sujen Sangkep

3:43

9

Трек Pade Ngerinsang

Pade Ngerinsang

Erny Ayuningsih

,

Yan Prako

Sujen Sangkep

4:26

10

Трек Maiq Angen

Maiq Angen

Erny Ayuningsih

Sujen Sangkep

4:53

11

Трек Penaraq Sede

Penaraq Sede

Erny Ayuningsih

Sujen Sangkep

4:28

12

Трек Lombok Empire

Lombok Empire

Erny Ayuningsih

,

Zhero

Sujen Sangkep

3:59

13

Трек Dongak Langit

Dongak Langit

Erny Ayuningsih

Sujen Sangkep

5:15

14

Трек Terune Solah

Terune Solah

Erny Ayuningsih

Sujen Sangkep

7:05

15

Трек Penaraq Sede Isik Side

Penaraq Sede Isik Side

Erny Ayuningsih

Sujen Sangkep

4:24

16

Трек Janji Nyawe

Janji Nyawe

Erny Ayuningsih

Sujen Sangkep

4:42

17

Трек Polak Angen

Polak Angen

Erny Ayuningsih

Sujen Sangkep

5:33

18

Трек Endeq Semel

Endeq Semel

Erny Ayuningsih

Sujen Sangkep

4:37

19

Трек Tetari

Tetari

Erny Ayuningsih

Sujen Sangkep

4:58

20

Трек Endeq Ku Semel Kakak

Endeq Ku Semel Kakak

Erny Ayuningsih

Sujen Sangkep

6:03

21

Трек Suke Rede

Suke Rede

Erny Ayuningsih

Sujen Sangkep

6:21

22

Трек Batur Curhat

Batur Curhat

Erny Ayuningsih

Sujen Sangkep

5:14

Информация о правообладателе: Berlian Prodction
