Israel & New Breed

Israel & New Breed

Альбом  ·  2022

Worship Anywhere: Live from Camp NewBreed

#Разное
Israel & New Breed

Артист

Israel & New Breed

Релиз Worship Anywhere: Live from Camp NewBreed

#

Название

Альбом

1

Трек NewBreed Anthem (Live)

NewBreed Anthem (Live)

Israel & New Breed

Worship Anywhere: Live from Camp NewBreed

4:04

2

Трек Miracles Signs & Wonders (Live)

Miracles Signs & Wonders (Live)

Israel & New Breed

Worship Anywhere: Live from Camp NewBreed

6:09

3

Трек Fun (Live)

Fun (Live)

Israel & New Breed

,

Doe

Worship Anywhere: Live from Camp NewBreed

5:32

4

Трек Wrong About You (Live)

Wrong About You (Live)

Israel & New Breed

,

Joe L Barnes

Worship Anywhere: Live from Camp NewBreed

6:33

5

Трек Yes Jesus Loves Me (Wrong About You) [Live]

Yes Jesus Loves Me (Wrong About You) [Live]

Israel & New Breed

,

Joe L Barnes

Worship Anywhere: Live from Camp NewBreed

5:06

6

Трек Witness (Live)

Witness (Live)

Israel & New Breed

,

Cristabel Clack

Worship Anywhere: Live from Camp NewBreed

11:04

7

Трек Blessing & Honor (Live)

Blessing & Honor (Live)

Israel & New Breed

,

Anna Sailors

Worship Anywhere: Live from Camp NewBreed

6:31

8

Трек Worthy (Blessing & Honor) [Live]

Worthy (Blessing & Honor) [Live]

Israel & New Breed

Worship Anywhere: Live from Camp NewBreed

3:41

9

Трек Flow Like a River (Live)

Flow Like a River (Live)

Israel & New Breed

Worship Anywhere: Live from Camp NewBreed

16:34

10

Трек Certainly (Live)

Certainly (Live)

Israel & New Breed

Worship Anywhere: Live from Camp NewBreed

4:54

11

Трек Need to Know (Spontaneous) [Live]

Need to Know (Spontaneous) [Live]

Israel & New Breed

Worship Anywhere: Live from Camp NewBreed

5:36

12

Трек Worship Anywhere (Live)

Worship Anywhere (Live)

Israel & New Breed

,

Linny Smith

,

Chenee Campbell

Worship Anywhere: Live from Camp NewBreed

5:00

13

Трек Campfire Coritos (Live)

Campfire Coritos (Live)

Israel & New Breed

,

Claudette Bailon

,

Adrienne Bailon-Houghton

,

Nate Diaz

Worship Anywhere: Live from Camp NewBreed

8:41

14

Трек Spirit Medley (Live)

Spirit Medley (Live)

Israel & New Breed

,

Lucia Parker

,

Onaje Jefferson

Worship Anywhere: Live from Camp NewBreed

10:30

Информация о правообладателе: District 11 Entertainment
