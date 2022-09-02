О нас

DJ Fortee

DJ Fortee

Альбом  ·  2022

Decade

1 лайк

DJ Fortee

Артист

DJ Fortee

Релиз Decade

#

Название

Альбом

1

Трек Nthelele

Nthelele

DJ Fortee

,

Boontle RSA

,

Makhanj

Decade

3:56

2

Трек My Heart

My Heart

DJ Fortee

,

Lyndi Lee

,

Fency

Decade

4:51

3

Трек Hlabelela

Hlabelela

DJ Fortee

,

Tabia

,

Optimist Music ZA

Decade

4:51

4

Трек Ororo

Ororo

DJ Fortee

,

Niniola

,

Optimist Music ZA

Decade

5:08

5

Трек Xxikiwawa (Extended Mix)

Xxikiwawa (Extended Mix)

DJ Fortee

,

Black Motion

,

Lady Du

,

Pholoso

,

Dj Khosto

Decade

5:01

6

Трек Mkhululeni

Mkhululeni

DJ Fortee

,

Boontle RSA

,

Optimist Music ZA

,

Jay Sax

,

Afro Brotherz

Decade

6:01

7

Трек Impi

Impi

DJ Fortee

,

Boontle RSA

,

Optimist Music ZA

,

kay t

Decade

6:17

8

Трек Sabela

Sabela

DJ Fortee

,

Movi M

,

Siyakha Khitha

,

Afro Exotiq

Decade

5:00

9

Трек Mroora Wamha

Mroora Wamha

DJ Fortee

,

Ruvimbo

,

Mr. Mercedes

Decade

5:34

10

Трек Mother

Mother

DJ Fortee

,

Lady X

Decade

5:29

11

Трек Monini (Citizen Deep Remix)

Monini (Citizen Deep Remix)

DJ Fortee

,

Niniola

Decade

7:04

12

Трек Makoti

Makoti

DJ Fortee

,

Miss Twaggy

Decade

4:45

Информация о правообладателе: Murmur MusiQ
