Odra

Odra

Сингл  ·  2022

Gemini EP

Odra

Артист

Odra

Релиз Gemini EP

#

Название

Альбом

1

Трек Gemini

Gemini

Odra

Gemini EP

7:05

2

Трек Adagio

Adagio

Odra

Gemini EP

6:58

3

Трек Light Beam

Light Beam

Odra

Gemini EP

6:03

4

Трек Logos

Logos

Odra

Gemini EP

7:09

Информация о правообладателе: Freegrant Music
Волна по релизу
