Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Ranta

Ranta

Сингл  ·  2022

Aluna

Ranta

Артист

Ranta

Релиз Aluna

#

Название

Альбом

1

Трек Aluna

Aluna

Ranta

Aluna

6:47

2

Трек Aluna (Dulus, Alberto Hernandez (MX) Remix)

Aluna (Dulus, Alberto Hernandez (MX) Remix)

Ranta

Aluna

7:34

3

Трек Aluna (Enigmatic Remix)

Aluna (Enigmatic Remix)

Ranta

Aluna

5:38

Информация о правообладателе: Telematique
