Sergio Pardo

Sergio Pardo

Альбом  ·  2022

A Dream

#Тек-хаус
Sergio Pardo

Артист

Sergio Pardo

Релиз A Dream

#

Название

Альбом

1

Трек A Dream

A Dream

Sergio Pardo

A Dream

6:05

2

Трек Alto Chord

Alto Chord

Sergio Pardo

A Dream

6:58

3

Трек Ragga-Muffind

Ragga-Muffind

Sergio Pardo

A Dream

7:57

4

Трек Chord

Chord

Sergio Pardo

A Dream

5:47

5

Трек Celebrate-Every-Day

Celebrate-Every-Day

Sergio Pardo

A Dream

6:14

6

Трек Free-Mind

Free-Mind

Sergio Pardo

A Dream

6:57

7

Трек Get Get Down

Get Get Down

Sergio Pardo

A Dream

6:44

8

Трек Get-Down

Get-Down

Sergio Pardo

A Dream

6:37

9

Трек Just-Do-It

Just-Do-It

Sergio Pardo

A Dream

5:26

10

Трек Ibiza Nights

Ibiza Nights

Sergio Pardo

A Dream

3:42

11

Трек Summer-Break

Summer-Break

Sergio Pardo

A Dream

7:52

12

Трек Crazy-Decadence

Crazy-Decadence

Sergio Pardo

A Dream

6:41

13

Трек Magic Flute

Magic Flute

Sergio Pardo

A Dream

4:31

14

Трек Reflecting-Dipole

Reflecting-Dipole

Sergio Pardo

A Dream

5:02

15

Трек Ummo

Ummo

Sergio Pardo

A Dream

5:02

16

Трек This Is Ibiza

This Is Ibiza

Sergio Pardo

A Dream

5:34

17

Трек Ynaz

Ynaz

Sergio Pardo

A Dream

6:01

18

Трек Detroit

Detroit

Sergio Pardo

A Dream

7:25

19

Трек September-Night

September-Night

Sergio Pardo

,

Jordi Lazaro

A Dream

6:24

20

Трек Pleroma

Pleroma

Sergio Pardo

A Dream

7:00

21

Трек Move-Your-Body-Baby

Move-Your-Body-Baby

Sergio Pardo

,

Jordi Lazaro

A Dream

7:27

22

Трек Deep-In-Your-Love

Deep-In-Your-Love

Sergio Pardo

A Dream

6:50

23

Трек El-Tranquilo (Sergio Pardo Remix)

El-Tranquilo (Sergio Pardo Remix)

Biel Garzia

A Dream

6:54

24

Трек Teardrops

Teardrops

Sergio Pardo

A Dream

6:54

25

Трек Love-Forever

Love-Forever

Sergio Pardo

A Dream

5:37

26

Трек Free Soul

Free Soul

Sergio Pardo

A Dream

5:22

27

Трек Purpose

Purpose

Sergio Pardo

A Dream

2:29

Информация о правообладателе: 369 Records
