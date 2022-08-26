О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Carlos Pineda

Carlos Pineda

Сингл  ·  2022

Decapitator

#Тек-хаус
Carlos Pineda

Артист

Carlos Pineda

Релиз Decapitator

#

Название

Альбом

1

Трек Decapitator

Decapitator

Carlos Pineda

Decapitator

3:11

2

Трек Feel Da Bass

Feel Da Bass

Carlos Pineda

Decapitator

5:53

Информация о правообладателе: MudPie Records
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз London Dub
London Dub2024 · Сингл · Carlos Pineda
Релиз Freaks Out
Freaks Out2024 · Сингл · Carlos Pineda
Релиз Be Real
Be Real2023 · Сингл · Carlos Pineda
Релиз Oh My Gadd
Oh My Gadd2023 · Сингл · Carlos Pineda
Релиз Moving
Moving2023 · Сингл · Carlos Pineda
Релиз Bouncing
Bouncing2023 · Сингл · Carlos Pineda
Релиз FUNKYMAN
FUNKYMAN2023 · Сингл · Carlos Pineda
Релиз SALSERO
SALSERO2023 · Сингл · Carlos Pineda
Релиз El Goze
El Goze2023 · Сингл · Carlos Pineda
Релиз Good Life
Good Life2023 · Сингл · Carlos Pineda
Релиз RUFF
RUFF2023 · Сингл · Carlos Pineda
Релиз Get Down
Get Down2022 · Сингл · Carlos Pineda
Релиз I Keep Thinking
I Keep Thinking2022 · Сингл · Carlos Pineda
Релиз BACANO EP
BACANO EP2022 · Сингл · Carlos Pineda

Похожие артисты

Carlos Pineda
Артист

Carlos Pineda

Mikey V
Артист

Mikey V

Ant Brooks
Артист

Ant Brooks

Roy Lebens
Артист

Roy Lebens

Stanny Abram
Артист

Stanny Abram

Hotspot & Komaroff
Артист

Hotspot & Komaroff

Tony Verdu
Артист

Tony Verdu

Jaceo
Артист

Jaceo

Javi del Valle
Артист

Javi del Valle

CODE02
Артист

CODE02

Nuno Clam
Артист

Nuno Clam

Millok & New5ense
Артист

Millok & New5ense

John Julius Knight
Артист

John Julius Knight