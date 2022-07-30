О нас

Simona Rusu

Simona Rusu

Сингл  ·  2022

Jumatatea Mea

#Поп
Simona Rusu

Артист

Simona Rusu

Релиз Jumatatea Mea

#

Название

Альбом

1

Трек Jumatatea Mea

Jumatatea Mea

Simona Rusu

Jumatatea Mea

3:26

2

Трек Jumatatea Mea (Instrumental Mix)

Jumatatea Mea (Instrumental Mix)

Simona Rusu

Jumatatea Mea

3:26

Информация о правообладателе: Audiophile Music Romania
Другие альбомы исполнителя

Релиз Piesa Parintilor
Piesa Parintilor2023 · Сингл · Simona Rusu
Релиз Bine te gasesc, romane
Bine te gasesc, romane2023 · Сингл · Simona Rusu
Релиз Din Timis in toata tara
Din Timis in toata tara2023 · Сингл · Simona Rusu
Релиз Azi ii nunta mare
Azi ii nunta mare2023 · Сингл · Simona Rusu
Релиз Astazi de ziua mea
Astazi de ziua mea2023 · Сингл · Simona Rusu
Релиз Azi in Timisoara
Azi in Timisoara2023 · Сингл · Simona Rusu
Релиз Aseara pe-nserate
Aseara pe-nserate2022 · Сингл · Simona Rusu
Релиз Cantec de Craciun
Cantec de Craciun2022 · Сингл · Simona Rusu
Релиз M-am nascut in Romania
M-am nascut in Romania2022 · Сингл · Simona Rusu
Релиз Jumatatea Mea
Jumatatea Mea2022 · Сингл · Simona Rusu
Релиз A trecut si vremea rea
A trecut si vremea rea2022 · Сингл · Simona Rusu
Релиз Rapirea Din Serai
Rapirea Din Serai2022 · Сингл · Simona Rusu
Релиз M-am saturat de sfaturi si pareri
M-am saturat de sfaturi si pareri2022 · Сингл · Simona Rusu
Релиз Colaj de petrecere 2022
Colaj de petrecere 20222022 · Сингл · Simona Rusu

