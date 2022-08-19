О нас

Информация о правообладателе: Gynoid Audio
Волна по релизу

Другие альбомы исполнителя

Релиз White Space EP
White Space EP2023 · Сингл · Sandro Galli
Релиз Labyrinth EP
Labyrinth EP2023 · Сингл · Sandro Galli
Релиз Insomnia EP
Insomnia EP2023 · Сингл · Sandro Galli
Релиз Macrocosm EP
Macrocosm EP2023 · Сингл · Sandro Galli
Релиз Minimal Life EP
Minimal Life EP2023 · Сингл · Sandro Galli
Релиз Ionosfera EP
Ionosfera EP2023 · Сингл · Sandro Galli
Релиз Analog Hurricane EP
Analog Hurricane EP2023 · Сингл · Sandro Galli
Релиз Archive 01
Archive 012022 · Альбом · Sandro Galli
Релиз Alteration
Alteration2022 · Сингл · Sandro Galli
Релиз Space Odyssey
Space Odyssey2022 · Сингл · Sandro Galli
Релиз Machine Learning EP
Machine Learning EP2022 · Сингл · Sandro Galli
Релиз Lunar Phase EP
Lunar Phase EP2022 · Сингл · Sandro Galli
Релиз Acid Modulation
Acid Modulation2022 · Сингл · Sandro Galli
Релиз Abstract Dimension
Abstract Dimension2022 · Сингл · Sandro Galli

Sandro Galli
Sandro Galli

