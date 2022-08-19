О нас

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

DJ Dextro

Сингл  ·  2022

Climax EP

DJ Dextro

Артист

DJ Dextro

Релиз Climax EP

#

Название

Альбом

1

Трек Climax

Climax

DJ Dextro

Climax EP

5:05

2

Трек Gerundio

Gerundio

DJ Dextro

Climax EP

5:32

3

Трек Work This PXXX

Work This PXXX

DJ Dextro

Climax EP

5:03

Информация о правообладателе: KD RAW
Волна по релизу

