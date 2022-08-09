О нас

The Ludovico Technique

The Ludovico Technique

Альбом  ·  2022

Haunted People

#Рок

23 лайка

The Ludovico Technique

Артист

The Ludovico Technique

Релиз Haunted People

#

Название

Альбом

1

Трек Empty

Empty

The Ludovico Technique

Haunted People

3:40

2

Трек Poisoned

Poisoned

The Ludovico Technique

Haunted People

4:23

3

Трек Embrace

Embrace

The Ludovico Technique

Haunted People

3:24

4

Трек Becoming Numb

Becoming Numb

The Ludovico Technique

Haunted People

3:46

5

Трек Haunted

Haunted

The Ludovico Technique

Haunted People

3:38

6

Трек Burn Everything

Burn Everything

The Ludovico Technique

Haunted People

4:23

7

Трек I Was

I Was

The Ludovico Technique

Haunted People

4:19

8

Трек Live as Myself

Live as Myself

The Ludovico Technique

Haunted People

4:57

9

Трек Noise Is Gone

Noise Is Gone

The Ludovico Technique

Haunted People

4:03

10

Трек Silence

Silence

The Ludovico Technique

Haunted People

4:18

11

Трек Up to the Flames

Up to the Flames

The Ludovico Technique

Haunted People

4:00

12

Трек Dreaming

Dreaming

The Ludovico Technique

Haunted People

2:46

13

Трек Useful

Useful

The Ludovico Technique

Haunted People

4:29

Информация о правообладателе: Antipathy
