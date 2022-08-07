О нас

Las Hermanas Jeyci

Альбом  ·  2022

Son Cosas Del Amor (En Vivo)

#Латинская
Las Hermanas Jeyci

Артист

Las Hermanas Jeyci

Релиз Son Cosas Del Amor (En Vivo)

#

Название

Альбом

1

Трек Palomas Que Andan Volando (En Vivo)

Palomas Que Andan Volando (En Vivo)

Las Hermanas Jeyci

Son Cosas Del Amor (En Vivo)

4:21

2

Трек El Parrandero (En Vivo)

El Parrandero (En Vivo)

Las Hermanas Jeyci

Son Cosas Del Amor (En Vivo)

3:44

3

Трек Teresita (En Vivo)

Teresita (En Vivo)

Las Hermanas Jeyci

Son Cosas Del Amor (En Vivo)

2:58

4

Трек Flor Del Río (En Vivo)

Flor Del Río (En Vivo)

Las Hermanas Jeyci

Son Cosas Del Amor (En Vivo)

3:21

5

Трек Entre Copa Y Copa (En Vivo)

Entre Copa Y Copa (En Vivo)

Las Hermanas Jeyci

Son Cosas Del Amor (En Vivo)

5:21

6

Трек Adolescente Y Bonita (En Vivo)

Adolescente Y Bonita (En Vivo)

Las Hermanas Jeyci

Son Cosas Del Amor (En Vivo)

2:55

7

Трек Los Años Viejos (En Vivo)

Los Años Viejos (En Vivo)

Las Hermanas Jeyci

Son Cosas Del Amor (En Vivo)

4:26

8

Трек No Volveré (En Vivo)

No Volveré (En Vivo)

Las Hermanas Jeyci

Son Cosas Del Amor (En Vivo)

4:12

9

Трек Cuando Nadie Te Quiera (En Vivo)

Cuando Nadie Te Quiera (En Vivo)

Las Hermanas Jeyci

Son Cosas Del Amor (En Vivo)

4:13

10

Трек Son Cosas Del Amor (En Vivo)

Son Cosas Del Amor (En Vivo)

Las Hermanas Jeyci

Son Cosas Del Amor (En Vivo)

3:10

11

Трек Pero Quererte Jamás (En Vivo)

Pero Quererte Jamás (En Vivo)

Las Hermanas Jeyci

Son Cosas Del Amor (En Vivo)

3:59

12

Трек Y Ándale (En Vivo)

Y Ándale (En Vivo)

Las Hermanas Jeyci

Son Cosas Del Amor (En Vivo)

3:12

Информация о правообладателе: Las Hermanas Jeyci
