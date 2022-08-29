О нас

Whale Sounds

Whale Sounds

Альбом  ·  2022

Instant Relief

Whale Sounds

Артист

Whale Sounds

Релиз Instant Relief

#

Название

Альбом

1

Трек Nature

Nature

Whale Sounds

Instant Relief

2:56

2

Трек New Zealand Whales

New Zealand Whales

Whale Sounds

Instant Relief

2:56

3

Трек Waves Crashing (Version 2 Mix)

Waves Crashing (Version 2 Mix)

Whale Sounds

Instant Relief

2:56

4

Трек Instant Relief

Instant Relief

Whale Sounds

Instant Relief

2:40

5

Трек Nature Echoes

Nature Echoes

Whale Sounds

Instant Relief

2:56

6

Трек Paddling Trough The Sea

Paddling Trough The Sea

Whale Sounds

Instant Relief

2:56

7

Трек Rain Aftermath

Rain Aftermath

Whale Sounds

Instant Relief

2:56

8

Трек Instant Relief (Version 2 Mix)

Instant Relief (Version 2 Mix)

Whale Sounds

Instant Relief

2:40

9

Трек Meditate

Meditate

Whale Sounds

Instant Relief

3:12

10

Трек Soothing Sea Sounds

Soothing Sea Sounds

Whale Sounds

Instant Relief

1:45

11

Трек Waves Crashing

Waves Crashing

Whale Sounds

Instant Relief

2:56

12

Трек Troubled Waters

Troubled Waters

Whale Sounds

Instant Relief

2:34

13

Трек Dark Keys (Motion Mix)

Dark Keys (Motion Mix)

Whale Sounds

Instant Relief

3:22

14

Трек Deep Underwater Relaxation Whales

Deep Underwater Relaxation Whales

Whale Sounds

Instant Relief

2:32

15

Трек Heavy Rain & Thunder

Heavy Rain & Thunder

Whale Sounds

Instant Relief

3:48

16

Трек Relaxing River Sounds

Relaxing River Sounds

Whale Sounds

Instant Relief

3:12

17

Трек Whales Ambient

Whales Ambient

Whale Sounds

Instant Relief

2:32

18

Трек White Noise Therapy

White Noise Therapy

Whale Sounds

Instant Relief

4:16

Информация о правообладателе: Fundamental Music
