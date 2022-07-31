О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Electrotú

Electrotú

Альбом  ·  2022

Peripecias En El Mar : Surf Music, Vol. I

Контент 18+

#Инструментальная
Electrotú

Артист

Electrotú

Релиз Peripecias En El Mar : Surf Music, Vol. I

#

Название

Альбом

1

Трек El Lamento

El Lamento

Electrotú

Peripecias En El Mar : Surf Music, Vol. I

2:32

2

Трек El Duelo

El Duelo

Electrotú

Peripecias En El Mar : Surf Music, Vol. I

2:53

3

Трек Sal En Els Ulls

Sal En Els Ulls

Electrotú

Peripecias En El Mar : Surf Music, Vol. I

3:13

4

Трек Munsterio

Munsterio

Electrotú

Peripecias En El Mar : Surf Music, Vol. I

3:34

5

Трек Flecha De Oro

Flecha De Oro

Electrotú

Peripecias En El Mar : Surf Music, Vol. I

2:58

6

Трек Viento De Levante

Viento De Levante

Electrotú

Peripecias En El Mar : Surf Music, Vol. I

2:52

7

Трек El Brillo De Sus Ojos

El Brillo De Sus Ojos

Electrotú

Peripecias En El Mar : Surf Music, Vol. I

2:59

8

Трек La Parranda De Los Monstruos

La Parranda De Los Monstruos

Electrotú

Peripecias En El Mar : Surf Music, Vol. I

2:53

9

Трек Los Mariachis

Los Mariachis

Electrotú

Peripecias En El Mar : Surf Music, Vol. I

2:58

10

Трек Pleamar Espumosa

Pleamar Espumosa

Electrotú

Peripecias En El Mar : Surf Music, Vol. I

2:54

Информация о правообладателе: Electrotú
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз De La Costella
De La Costella2025 · Сингл · Electrotú
Релиз Two Wolves
Two Wolves2025 · Сингл · Electrotú
Релиз Breath
Breath2025 · Сингл · Electrotú
Релиз In Memory of Steve Albini
In Memory of Steve Albini2025 · Сингл · Electrotú
Релиз Disco Taronja
Disco Taronja2024 · Альбом · Electrotú
Релиз Aigua
Aigua2022 · Альбом · Electrotú
Релиз Peripecias En El Mar : Surf Music, Vol. I
Peripecias En El Mar : Surf Music, Vol. I2022 · Альбом · Electrotú
Релиз Electrotú 2
Electrotú 22021 · Альбом · Electrotú

Похожие артисты

Electrotú
Артист

Electrotú

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож