XANE

XANE

Альбом  ·  2022

Farewell

Контент 18+

#Рок
XANE

Артист

XANE

Релиз Farewell

#

Название

Альбом

1

Трек That's Okay

That's Okay

XANE

Farewell

3:38

2

Трек Nuisance

Nuisance

XANE

Farewell

4:13

3

Трек Far Too Long

Far Too Long

XANE

Farewell

3:27

4

Трек Counting Sheep

Counting Sheep

XANE

Farewell

3:52

5

Трек Erase You

Erase You

XANE

Farewell

3:13

Информация о правообладателе: Xane
