GLADYS GARCETE

GLADYS GARCETE

Альбом  ·  2022

Cantemos Al Señor Con Alegría

#Разное
GLADYS GARCETE

Артист

GLADYS GARCETE

Релиз Cantemos Al Señor Con Alegría

#

Название

Альбом

1

Трек Ven Te Invito (Popurri)

Ven Te Invito (Popurri)

GLADYS GARCETE

Cantemos Al Señor Con Alegría

7:34

2

Трек Tengo Un Secreto

Tengo Un Secreto

GLADYS GARCETE

Cantemos Al Señor Con Alegría

4:40

3

Трек Vamos a Alabar Al Señor

Vamos a Alabar Al Señor

GLADYS GARCETE

Cantemos Al Señor Con Alegría

4:36

4

Трек El Trovador

El Trovador

GLADYS GARCETE

Cantemos Al Señor Con Alegría

4:05

5

Трек Amémonos De Corazón

Amémonos De Corazón

GLADYS GARCETE

Cantemos Al Señor Con Alegría

4:17

6

Трек Espíritu Santo Ven Aquí

Espíritu Santo Ven Aquí

GLADYS GARCETE

Cantemos Al Señor Con Alegría

4:47

7

Трек Aleluya!

Aleluya!

GLADYS GARCETE

Cantemos Al Señor Con Alegría

4:21

8

Трек Fiesta De Fe!

Fiesta De Fe!

GLADYS GARCETE

Cantemos Al Señor Con Alegría

5:56

9

Трек Una Cancion Para MI Dios

Una Cancion Para MI Dios

GLADYS GARCETE

Cantemos Al Señor Con Alegría

3:54

10

Трек La Mañana Gloriosa

La Mañana Gloriosa

GLADYS GARCETE

Cantemos Al Señor Con Alegría

3:05

11

Трек Selección De Himnos. Manda Fuego

Selección De Himnos. Manda Fuego

GLADYS GARCETE

Cantemos Al Señor Con Alegría

3:41

Информация о правообладателе: CANTEMOS AL SEÑOR CON ALEGRIA
